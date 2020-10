Bad Düben

Vielleicht hat es diese langjährige Kurrende-Zuhörerin nach Konzertende am besten auf den Punkt gebracht: „Diese Musik hat meine Seele berührt.“ Da war der letzte Ton von Louis Spohrs Oratorium „Die letzten Dinge“ längst verklungen. Der Nachhall aber wirkte da erst so richtig.

Was war das nur für eine Musik? Ein dramatischer Wellenritt, der Wogen schlägt zwischen Tod, Verdammnis und Verzweiflung und dann wieder in beruhigend sanfter See von Anbetung und Gottvertrauen segelt. Ein Gesamtkunstwerk, das verführerisch opernhafte Züge trägt und dann wieder bis zu Händels Messias-Oratorium Funken sprüht. So etwas, da waren sich viele im gut besuchten, aber luftig platzierten Heide-Spa-Konzertsaal einig, so etwas gab es selbst im musikverwöhnten Bad Düben wirklich noch nicht zu hören.

Wegen Corona: Erste Aufführung im März geplatzt

Spohrs romantisches Werk, 1826 in Kassel uraufgeführt, war seinerzeit so etwas wie ein „Chartstürmer“. Doch dann geriet der Erfinder des Taktstocks fast in Vergessenheit, Spohr-Aufführungen findet man eher selten in den Jahresprogrammen von Chören. Es ist Jan-Christoph Weige zu verdanken, dass es am Sonntag zur Spohr-Premiere in der Kurstadt kam. Auf der Suche nach einem passenden Chorwerk für die vorösterliche Passionszeit war er auf die faszinierende polyphone Komposition gestoßen. Die Dramatik rund um die Aufführung, die dann entstand, konnte aber selbst der Interimskantor, der für ein Jahr Kurrende-Leiterin Elisabeth Neumann vertrat, nicht ahnen: Pünktlich zum geplanten Konzert im März kam das coronabedingte Veranstaltungsverbot. Es folgte eine lange Auszeit für den Chor und ein schwieriger Restart im Sommer. Nun also der zweite Anlauf: Mit der Passionsmusik im Oktober statt vor Ostern.

Ungewohnt: Kantorin Neumann als Chorsängerin im Sopran

Nach dieser Vorgeschichte war es nur folgerichtig, dass Jan Weige seine erfolgreiche Kurrende-Zeit an diesem Sonntag vollenden durfte. Und so stand der junge Kirchenmusiker noch einmal am Pult und führte die Musiker ganz souverän durch die anspruchsvolle Partitur, während die zurückgekehrte Elisabeth Neumann als Sängerin im weiß-grünen Kurrende-Gewand den Sopran verstärkte. Ein ungewohntes Bild, das sich aber einfügte in dieses ungewöhnliche Konzert: Nur die Hälfte des Chors durfte mit Abstand auftreten, Besucher mussten bis zu ihrem Sitzplatz Maske tragen und sich in Namenslisten eintragen. Dazu die ständige Zugluft im Heide-Spa-Saal: Notwendig, um eine permanente Frischluftzufuhr zu gewährleisten.

Dennoch: Welch kleine Einschränkungen im Vergleich zum großartigen Gewinn! Endlich wieder einmal ein voller Chorklang, dem man die Halbierung höchstens phasenweise anmerkte. Dazu die opulente Orchestermusik, bei der nur die Hörner etwas zu sehr ihre Bedeutung betonten. Und ein Quartett aus Solisten, das einen starken Eindruck hinterließ.

Ein starkes Solisten-Quartett in Bad Düben (vl.n.r.): Verena Küllmer (Sopran), Susanne Scheinpflug (Alt), Stephan Kelm (Tenor) und Felix Rohleder(Bass) Quelle: Olaf Majer

Eindrucksvoll: Von „ Babylon “-Chor bis zu Händels Messias

Da fällt es schwer, einzelne Passagen des zweiteiligen Oratoriums herauszuheben. War es der Eingangschor aus Kurrende, Sopran und Bass, der einen in seiner Dramatik sogleich fesselte? Oder das herzzerreißende Solo „Heilig, heilig ist Gott der Herr“? War es der machtvolle Chor „Gefallen ist Babylon“? Oder doch das furiose Finale aus Solisten und Chor, welches mit dem bestimmenden „Halleluja“-Vierklang an Händels „Messias“ erinnerte?

Es bleibt der überzeugende Gesamteindruck: „Die letzten Dinge“ sind nicht irdischer Reichtum oder alltägliche Wertschöpfung. Entscheidend ist vielmehr der tragende Glaube, trotz aller Widrigkeiten und Wirrnisse im Reich Gottes einen Platz zu finden. Ein Glaube, der mit dieser eindrucksvollen Musik neue Stärkung erfuhr. In einer Passionsmusik mitten im Oktober dieses verrückten Jahres.

Von Olaf Majer