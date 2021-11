Entscheidung zu Bad Dübener Adventsglühen steht

Bad Düben

Nach 2020 wird es auch 2021 kein Adventsglühen geben. Diese Entscheidung habe der Museumsdorfverein Dübener Heide jetzt getroffen, teilte Vereins-Chef Werner Wartenburger mit. Grund dafür sind die enormen Corona-Ansteckungsgefahren bei solchen „glühweinseeligen“ Veranstaltungen.

Kontrollen können nicht abgesichert werden

Zwar könnten die Gefährdungen anderer durch ein streng überwachtes Kontaktvermeidungsgebot und Beschränkung auf Freiluftaufenthalt minimiert werden, „aber im ehrenamtlichen Betrieb sind solche Kontrollen gemäß Hygienekonzept nicht abzusichern. Außerdem müssten wir auf die Öffnung der Wassermühle und der Schauwerkstätten verzichten, was eine deutliche Minderung der Attraktivität des Adventsglühens bedeutet“, so Werner Wartenburger. Der Verein hofft nun, dass die Zahl der Corona-Erkrankungen bald deutlich sinkt: „Dann könnten wir bereits zum Neujahrsfest unser traditionelles Katerfrühstück anbieten.“

Adventsglühen und Weihnachtsmarkt

Das Adventsglühen sollte am 27. und 28. November zeitgleich zum Bad Dübener Weihnachtsmarkt stattfinden. In dieser Woche hatte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) bestätigt, dass die Stadt an dem Vorhaben festhalte, den Adventszauber am ersten Adventswochenende von Freitag bis Sonnabend in der Innenstadt zu starten.

Von ka