Epitaph an der Dübener Stadtkirche entschlüsselt

Bad Düben

Raik Zenger kann aufatmen. Jetzt konnte endlich eine neue Tafel neben dem Epitaph an der Südseite der Bad Dübener Stadtkirche Sankt Nikolai angebracht werden. Ganze zwei Jahre hat es zwischen der Idee und der Umsetzung gedauert. Ein Epitaph ist eine Grabinschrift oder ein Grabdenkmal für einen Verstorbenen an einer Kirchenwand oder einem Pfeiler.

Blick auf die komplette Platte. Quelle: Steffen Brost

Drei Möglichkeiten zur Entscheidung

„Ich hab’ die Grabplatte mit dem lateinischen Text schon zu meiner Schulzeit, damals an der Alfred-Frank-Oberschule und heutigen Grundschule des evangelischen Schulzentrums, immer wieder angeschaut und war irgendwie begeistert“, erzählt Raik Zenger. Vor zwei Jahren hat er sich dann intensiv damit beschäftigt, weil er sah, dass der Sandstein der Grabplatte begann, immer mehr zu verwittern. Drei Möglichkeiten zog der Bad Dübener Holzkünstler in Betracht: Die Grabplatte neu machen, sie restaurieren oder sie so lassen und mit einer separaten Informationstafel mit dem aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzten Text versehen. Zenger entschied sich für letztere Variante.

„Durch Zufall bekam ich von Stadtchronist Lutz Fritzsche ein Foto, das er vor etwa 30 Jahren gemacht hat. Darauf ist die Grabplatte mit dem damals noch halbwegs gut erhaltenen Text zu sehen. Das war schließlich die Vorlage für die geplante Übersetzung“, berichtet Zenger. Das übernahm Lateinlehrerin Britta Abicht.

Die Bad Dübenerin Britta Abicht hat die Schrift ins Deutsche übersetzt. Quelle: Steffen Brost

Ihre deutsche Übersetzung liefert eine ziemlich spannende Geschichte. Heraus kam, dass die Grabplatte aus dem Jahre 1612 stammt und der Text von Thomas Kistmacher handelt, er war einst Kantor in Düben, 17 Jahre im Dübener Rat und auch einige Zeit Bürgermeister. Er war zweimal verheiratet und Vater von zwölf Kindern.

Behördenmarathon um die Plexiglasscheibe

Doch bis schließlich die Plexiglasscheibe neben der Grabplatte an die Kirche befestigt werden konnte, dauerte es noch ein ganzes Weilchen. „Es war ein reiner Behördenmarathon zwischen Kirchenbauamt und Denkmalschutz“, schildert Zenger den komplizierten Werdegang. Zum einen sei es um sechs Schrauben gegangen, mit denen die Platte an der Kirche befestigt werden sollte. Zum anderen war der Schul-Tüv nicht mit der Platte einverstanden, weil sich in diesem Bereich der Kirche der Schulhof befindet. Deswegen musste die Platte so gestaltet werden, dass sich keiner daran verletzten kann. Rund 500 Euro kostete das Projekt – Kosten, die sich Raik Zenger und die Kirchengemeinde teilten.

Von Steffen Brost