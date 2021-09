Ermittlungen wegen Hehlerei: Polizei durchsucht Wohnungen und Garagen in Laußig

Laußig

Eine großangelegte Polizeimaßnahme fand in dieser Woche in Laußig statt. Es gab mehrere Wohnungs- und Kellerdurchsuchungen. Außerdem wurden mehrere Garagen im Komplex Dübener Straße kontrolliert. Der Aktion vorausgegangen waren wochenlange polizeiliche Ermittlungen und Observationen in und um Laußig.

Hintergrund ist der Verdacht von großangelegter Hehlerei von Diebesgut. Ob es sich dabei um Fahrräder oder andere Dinge handelt, gab die Polizeidirektion Leipzig jedoch vorerst nicht zu Protokoll.

„Eine Hand voll Verdächtiger“

„Ich kann die Aktion der Kriminalpolizei bestätigen, dass wir diese Woche in Laußig aktiv gewesen sind. Dabei wurden eine Hand voll Verdächtiger ermittelt und diese befinden sich jetzt in umfangreichen Vernehmungen“, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. „Allerdings ist der Fall nicht abschließend bearbeitet, so dass wir noch keine konkreteren Informationen nach außen geben könne. Die Staatsanwaltschaft aus Leipzig ermittelt da noch sehr intensiv. Sobald diese Ermittlungen abgeschlossen sind, informieren wir natürlich auch die Öffentlichkeit über die Ergebnisse.“

Im Rahmen einer Polizeimaßnahme wurden im Laußiger Garagenkomplex Dübener Straße einige Garagen geöffnet. Dort vermutete die Polizei Hehlerware. Quelle: Steffen Brost

Die Polizeiaktion in dieser Woche sorgte in Laußig doch für einigen Gesprächsstoff. Denn zahlreiche Polizeikräfte in Zivil waren dabei im Einsatz. Wie zu erfahren war, kamen Kriminalbeamte im Ort zum Einsatz, die mehrere Durchsuchungen vornahmen. Zivile Kräfte öffneten dabei auch Garagen in der Dübener Straße.

Polizei an Ortseingängen

Während der Durchsuchungsmaßnahmen waren weitere Polizeikräfte an den Ortseingängen positioniert, um im Fluchtfall von möglichen Verdächtigen schnell eingreifen zu können.

Von Steffen Brost