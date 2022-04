Erneuter Brand in ehemaligem Einkaufscenter in Laußig

Laußig

In einem ehemaligen Einkaufsmarkt in Laußig hat es am frühen Donnerstagabend gebrannt. Kurz nach 18 Uhr heulten die Sirenen. Im ehemaligen Heidecenter, mitten im Ort, hatten aufmerksame Anwohner Rauchschwaden entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Binnen weniger Minuten waren die Einsatzkräfte der Wehren aus Laußig, Gruna und Bad Düben mit sechs Fahrzeugen und 23 Kameraden vor Ort und begannen mit der Suche der genauen Brandquelle.

Im Dach, über der ehemaligen Musikkneipe Kuddel Muddel im ehemaligen Heidecenter in Laußig brannte es am Donnerstagabend. Quelle: Steffen Brost

Flammen in der Zwischendecke entdeckt

Nach ersten Erkundungen wurde in der Zwischendecke, über der ehemaligen Musikkneipe Kuddel Muddel, die Flammen entdeckt. Während Einsatzkräfte von der Drehleiter aus löschten, hatten sich andere Kameraden in der Zwischenzeit von unten den Weg gebahnt und unterstützten mit weiteren Löschmitteln. Kurze Zeit später waren die Flammen erstickt. Wie sich die Dämmwolle im Dach entzündet hat, ist derzeit ein Rätsel. Die Polizei ermittelt, kann aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts genaueres zur Brandursache und zur Schadenshöhe sagen.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gab schon mehrere Brände im Heidecenter

Das 1995 erbaute und 1801 Quadratmeter große Heidecenter ist nach seiner Schließung in den 2000er-Jahren Dreh- und Angelpunkt von Angriffen. Immer wieder müssen Feuerwehren anrücken, weil Unbekannte Feuer legen. Im Februar 2021 gab es einen Großalarm. Mehrere Feuerwehren und 45 Einsatzkräfte rasten zum Heidecenter. Dort hatten Unbekannten Türen in den ehemaligen Räumen der Tafel aufgehebelt und Unrat in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich in der Zwischendecke und in weiteren leerstehenden Räume aus. Nur durch das Eingreifen der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Kameraden von den Feuerwehren Laußig, Bad Düben und Kossa mussten das Zwischendach aufbrechen, um das darin schwelende Feuer unter Kontrolle zu bringen. Quelle: Steffen Brost

Detonation im Dezember

Im Dezember mussten erneut die Feuerwehren ausrücken. Dicker Rauch hatten die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Vorausgegangen war eine schwere Detonation im Gebäudeinneren. Zahlreiche Türen und Fenster gingen dabei zu Bruch. Das Gelände wurde abgesperrt, da das Gebäude seitdem als einsturzgefährdet gilt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlung wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Bislang gibt es aber noch keine neuen Erkenntnisse zu den möglichen Verursachern.

Von Steffen Brost