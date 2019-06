Pristäblich

Für 56 000 Euro setzt die Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg den Wendehammer / Anschluss Ernst-Thälmann-Straße im Laußiger Ortsteil Pristäblich instand. Den entsprechenden Auftrag erteilten die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung. Einen genauen Termin für die Bauarbeiten gibt es aber noch nicht. „Hier müssen wir“, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) „noch abschließende Gespräche führen.“ Als realistisch schätzte er August / September ein.

Nichts Neues in Sachen Trinkwasser

Der Orts-Chef erklärte zudem, dass er immer noch hoffe, eine Verbindung zur Thomas-Müntzer-Straße hinzubekommen. „Hier sind wir noch beim Verhandeln.“ Ohne greifbares Ergebnis wurden dagegen inzwischen die Gespräche in Sachen Trinkwasser abgeschlossen. Der Trinkwasser-Verband sei seit 2018 über die Baumaßnahme informiert, habe aber keine Mittel für den Austausch der Trinkwasserleitung in diesem Bereich zur Verfügung. Da der Zustand der Leitung noch nicht so prekär sei, werde die Straße nun trotzdem in Angriff genommen. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm kommunaler Straßen- und Brückenbau. Den zehnprozentigen Eigenanteil finanziert die Gemeinde aus den 70 000 Euro, die das Land Sachsen 2019 jeder Kommune als frei verfügbare Pauschale überweist.

Von Ilka Fischer