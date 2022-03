Essen, Betten und Willkommen: Bad Düben erwartet die ersten Flüchtlinge

Bad Düben

Sie sind erschöpft und erleichtert und wollen angesichts der Kriegsereignisse in ihrem Heimatland und den Anstrengungen der Flucht in die Ferne jetzt erstmal zur Ruhe kommen. In Bad Düben sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Eine ältere Frau sowie eine Familie mit Oma, Mutter und 14-jährigem Sohn seien schon da, im Laufe des Sonntagabends oder in der Nacht werden weitere rund 20 bis 30 Menschen erwartet.

Aufruf der Stadt Bad Düben, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, stieß auf große Resonanz

Dass ihnen jetzt so schnell Wohnraum zur Verfügung gestellt werden konnte und kann, sei vor allem den Bad Dübenern aber auch beispielsweise Bürgern aus der Stadt, Alaunwerk oder Hammermühle, aus Badrina, Löbnitz, Battaune zu verdanken, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG): „Das ist Wahnsinn. Innerhalb schon der ersten zwei Stunden hatten wir enorm viele Angebote.“ Da die meisten ohne Auto unterwegs seien, „haben wir uns erstmal entschieden, sie nahe der Stadt unterzubringen.“ Je nachdem, wie viele Menschen jetzt kommen, „werden wir aber sicher auch noch auf die anderen Angebote zurückgreifen.“ Auf den Aufruf der Stadt hätten sich zahlreiche Kurstädter gemeldet und voll ausgestattete Ferienwohnungen, Bungalows oder Wohnungen als Übergangs-Unterkünfte angeboten. Helfer seien in diesen Stunden unterwegs, um die Kühlschränke mit Lebensmitteln zu füllen und notwendige Alltagsdinge bereitzustellen. „Das ist nicht so einfach, weil wir nicht genau wissen, wer kommt, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder, vor allem in welchem Alter.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ukrainische Bad Dübener helfen

Auch, ob nur Ukrainer kommen, sei nicht bekannt: „Dort leben auch Russen oder andere Nationalitäten.“ Bereits seit Jahren in Bad Düben lebende Ukrainer würden bei der Koordination der Hilfsaktion, beim Kontakt zu den Familien, beim Übersetzen und vielem weiteren helfen. Wie viele Flüchtlinge nach Bad Düben kommen, ist derzeit unklar. Die Stadt rechnet mit einigem Zulauf, auch, weil hier schon seit vielen Jahrzehnten Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken leben, Kontakte in die einstige Heimat aber noch immer bestehen. Die Stadt werde sicher noch auf die einen oder anderen Angebote zurückkommen, hoffe aber auch auf entsprechende Regelungen in Bund, Land und Kreis, wie es weitergehe. Klar sei aber auch, für die Neueinrichtung der dauerhaften Wohnungen, „die wir als Stadt versuchen, zu organisieren, wird es am Montag mit unseren Netzwerkpartnern einen Aufruf zu Sachspenden geben.“ Kleidung werde derzeit nicht benötigt, was gebraucht werde, würde nach und nach bekannt gegeben.

Von Kathrin Kabelitz