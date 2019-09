Bad Düben

Dass Bad Dübens früherer Stadtpfarrer Jörg Uhle-Wettler, der jetzt Dom-Prediger ist, aus dem fernen Magdeburg kommt und zum Festgottesdienst von der Kanzel der Stadtkirche spricht, hat seinen Grund. Die Evangelische Grundschule wird 20 Jahre alt. Jörg Uhle-Wettler und Kantor Lothar Jakob, der auf der Orgel musikalisch begleitet, waren es dereinst, die die Idee der Freien Schule auf den Weg brachten, erinnert Gisbert Helbing, Vorsitzender des Trägervereins des Evangelischen Schulzentrums, an die schwierigen Anfänge. Zweifler gab es viele, aber die Schule sei dank aller Mitwirkenden, Lehrer, Erzieher, Förder- und Trägervereins-Mitglieder, Mitarbeiter und Eltern gewachsen und nun ein fester Bestandteil.

Festgottesdienst zu 20 Jahre Evangelisches Schulzentrum Bad Düben Quelle: Heike Nyari

Die Schule sei ein großes und glückliches Plus für die Stadt, zollt auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) in einem von Werner Wartenburger verlesenen Grußwort Respekt.

Der einstige und der jetzige Pfarrer von Bad Düben: Jörg Uhle-Wettler und Andreas Ohle. Rechts Antje Reinhold von der Schulleitung. Quelle: Heike Nyari

Mut haben, aufzubrechen

„Wir freuen uns, nach 20 Jahren an einem Punkt angekommen zu sein, wo wir dankbar Rückblick halten“, sagt Jörg Uhle-Wettler in seiner Predigt. Auch bei Projekten wie diesem stehe anfangs immer der Aufbruch. Niemand der losgehe, wisse, wie es am Ende wird – „und viele gehen deshalb nicht los.“ Aufbruch heißt, sich auf eine neue Idee einzulassen, „von der viele erstmal sagen, das wird nichts.“ Sich nicht beirren lassen, sei noch immer ein Credo auch für die jungen Schüler heute – Mut zu haben, aufzubrechen, Neues zu denken, zu wagen, auch wenn nicht alles gelinge: „Dass alles gelingt, hält niemand aus. Es muss Dinge geben, die nicht gelingen, Wünsche geben, die sich nicht erfüllen. Nur dadurch ist das Leben lohnens- und liebenswert.“ Man brauche Mitstreiter, „Menschen, die einen begleiten, die einen stützen, für einen beten, mitgestalten wollen und dürfen.“ Die Schule habe diese stets gehabt.

