Evangelisches Schulzentrum in Düben startet am Montag

Bad Düben

Es ist wahrlich sportlich, was noch an Arbeit vor Bauleuten, Trägerverein und Mitarbeitern liegt. Das einstige Albert-Schweitzer-Gymnasium in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben ist alles andere als fertig, wenn ab Montag 199 Schüler der 5. bis 8. Klassen des Evangelischen Schulzentrums in dem umgebauten Gebäude lernen. Dennoch lautet die wichtigste Botschaft: Der erste wichtige Bauabschnitt ist geschafft. Das erste und zweite Obergeschoss sind komplett nutzbar, das Erdgeschoss weitestgehend.

Stadt, Firmen und Eltern ziehen mit

Das eine Ohr am Handy, das andere bei Bauleuten, Lehrern, Firmen- oder Behördenvertretern – bei Trägervereins-Chef Gisbert Helbing läuft der Wust an Anfragen, Informationen und Entscheidungen in diesen Tagen in enormen Ausmaßen auf. Trotz des Stresses ist dem 64-Jährigen die Freude über das Erreichte anzumerken: „Viele haben gesagt, wir schaffen das nicht. Doch dank des Einsatzes der Firmen vor Ort ist das Unmögliche möglich geworden.“ Die Bauherren sind zudem froh, dass die Stadt voll hinter dem Projekt steht. Auch die Eltern packen mit an. Väter haben die Außenanlagen mit gestaltet, Mütter fegen, putzen und wienern die Räume und Fenster, beseitigen Schmutz und Staub. Am Sonnabend gibt es einen weiteren Einsatz.

Schulräume sind vorbereitet

Nach der im Sommer missglückten Teilinbetriebnahme – lange Lieferzeiten der Brandschutztüren brachten den Bau in Verzug – soll es nun losgehen. An allen Ecken des Hauses – ob innen oder außen – unübersehbar, dass gebaut und geräumt wird. Und das wird sicher auch nach dem Start noch stellenweise so sein. Die Schulräume in den zwei Etagen als solche aber sind längst zu erkennen. Tische und Stühle stehen, an den Wänden hängen die interaktiven Tafeln, in den Regalen sind die ersten Bücher einsortiert, nach und nach wird auch der Verwaltungs- und Lehrerbereich eingeräumt. Die modernen Fachkabinette sind weitgehend fertig, einzelne Gerätschaften und Instrumente werden noch in Fächern und Schränken verstaut. Der Fahrstuhl ist eingebaut, die Küche im Erdgeschoss nebst Essenausgabe fertig, die Lehrküche für den Hauswirtschaftsunterricht installiert. Die Hygiene hat die Einrichtung abgenommen. „Am Montag wird hier das erste Essen über den Tresen gereicht“, sagt Helbing.

Schüler starten mit Projektwoche

Die Fünft- bis Achtklässler betreten dann erstmals das Gebäude durch die durch die verglaste, lichtdurchflutete Eingangshalle. Helbing ist froh, dass die Zusammenarbeit mit dem Bauordnungsamt des Landkreises konstruktiv und unkompliziert läuft. Bau- und sicherheitstechnisch ist das Objekt größtenteils abgenommen, die weiter bestehende Baustelle wird gesichert und abgetrennt, die Handwerker erhalten einen separaten Aufgang. Für die 199 Schüler und 25 Mitarbeiter startet eine Projektwoche. Schulhaus kennenlernen, Schließfächer einräumen – jeder bekommt einen – die Klassenräume individuell einrichten. Außerdem findet eine intensive Projektarbeit statt.

Schon bald geht es auch um den künftigen Schulhof, der nach Vorstellungen und Ideen der Schüler gestaltet wird. Eine Landschaftsarchitektur-Studentin begleitet das Projekt der TU Dresden im Rahmen ihrer Master-Arbeit zum Thema „Partizipation von Schülern an der Gestaltung von Landschaftsräumen“. Gepflasterte Campusachse und Grundstücksgrenze bilden den Rahmen für die Gestaltung des Areals bis hin zum Grünen Klassenzimmer. Ziel des Projektes ist es, die Schüler für die Dübener Heide zu interessieren, das Heimatgefühl zu wecken und Kompetenzen im Bereich „Landschaftliche Bildung“ zu entwickeln. Dafür gibt es von der Schulstiftung der EKD die notwendige finanzielle Ausstattung für Personal- und Sachkosten.

7,5 Millionen Euro werden verbaut

Fertig wird das Objekt im Frühjahr 2020. Im 3. und 4. Obergeschoss sind die gröbsten Arbeiten beendet, sodass während des Schulbetriebes keine lärmintensiven Arbeiten stattfinden müssen. Zum Schuljahresstart 2020/21 sollen der erste und zweite Bauabschnitt endgültig beendet und rund 7,5 Millionen Euro verbaut sein.

Von Kathrin Kabelitz