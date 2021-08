Bad Düben

Besir Kandemir hält einen großen Plan, der das Gelände des alten Waldkrankenhauses zeigt. Mit Farbstiften hat der Geschäftsführer der Ost-West Bau- und Grund Immobilien GmbH Duisburg auf der blassen Grafik den Ist-Zustand markiert. Für die Gebäude hat er einen freundlichen Rot-Ton gewählt und damit schön-gemalt, was in Wahrheit trist, grau und verfallen ist. In diesem Zustand dämmert die Anlage des einstigen Bad Dübener medizinischen Vorzeigeobjektes seit rund einem Vierteljahrhundert dahin. Der 64-Jährige will das ändern. Sein Unternehmen hatte vor einiger Zeit das rund 120 000 Quadratmeter große Areal von der Freizeitstätten GmbH Dinslaken gekauft und plant, hier Eigenheime zu errichten.

Lesen Sie auch

Bad Düben: Baupläne für altes Klinik-Areal sorgen für Wirbel

Von der Klinik für Bombenopfer zum Lost Place – das Bad Dübener Waldkrankenhaus

Ex-Klinik-Areal: Das sagt Bad Düben zu den großen Bauplänen

Einst Waldkrankenhaus, heute Eigenheimstandort

Stadt: Ohne Bebauungsplan geht es nicht

In Bad Düben müsste der Duisburger damit eigentlich Begeisterungsstürme wecken – stattdessen sieht er sich wie berichtet einem Wust an Fragen, Bedenken und Kritik gegenüber. Zuletzt hatte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) die Haltung von Stadt und Stadtrat, die grundsätzlich Interesse an einer Bebauung haben, klar kommuniziert: Ob das Gebiet, das planungsrechtlich Wald ist, tatsächlich Bauland werden kann, sei unklar. Und wenn, müsse sich dieses in den Siedlungscharakter der Hammermühle einfügen. Ohne Bebauungsplan geht nichts.

Die Gänge in den Stationen sowie solche ehemaligen Warte- und Aufenthaltsbereiche des Waldkrankenhauses warten auf den Abrissbagger. Quelle: Steffen Brost

Weniger Häuser als geplant

„Sie tut uns Unrecht“, wehrt sich Besir Kandemir. „Wir wissen, dass wir hier einen Bebauungsplan brauchen. Und wir wissen auch, dass hier Wald ist.“ Dennoch gehe er fest davon aus, dass das Vorhaben umsetzbar ist, wenn auch nicht wie geplant. Erste Pläne sahen 77 Häuser vor. Später seien diese angepasst worden. „Jetzt sind es 65“, so Kandemir. Noch weniger würden sich mit Blick auf die Investitionen nicht rechnen. Allein Abriss, Entsorgung und Erschließung würden um die sieben bis acht Millionen Euro kosten. Die Firma versuche, über viel Eigenleistung Kosten zu sparen. Seit Wochen laufen Aufräum-, Entrümpelungs- und Abholzarbeiten, um den Abriss der Gebäude vorzubereiten. Größtes Projekt war dabei die Sanierung des über Jahre als illegale Müllablagerungsstätte genutzten Feuerlöschteiches. „Bis zu sieben Meter tief lag hier Bauschutt drin.“ Samt Entsorgung und Renaturierung als Biotop kämen da 350 000 Euro zusammen, rechnet Kandemir vor.

Der ehemaligen Operationstrakt der Klinik. Dort fanden tausende Operationen statt. Auch viele berühmte Sportpersönlichkeiten wurden hier erfolgreich behandelt. Quelle: Steffen Brost

Tag der offenen Tür

Am Wochenende hatte der neue Eigentümer zum Tag der offenen Tür eingeladen. Bratwurst gab es, Getränke und eine Hüpfburg. Auch das Fernsehen war da. An die 200 Menschen seien bis zum Abend vorbeigekommen, vor allem aus der Nachbarschaft, sagt Besir Kandemir. „Wir haben uns angeregt mit allen unterhalten.“ Dabei habe er vermittelt, dass über allem ein Grundsatz stehe: „Der Gewinn des Einen darf nicht den Verlust des Anderen bedeuten. Wir sind alle Gewinner, wenn wir Nachbarn genug Abstand zur neuen Bebauung lassen und die Natur und die Menschen in Einklang bringen.“

Anwohner haben Bedenken

Dass die aktuellen Pläne quasi die Größe eines neuen Stadtteils umreißen, aber ruft Bedenken hervor. Anwohner wie Angelika Lippold und Jens Hentschel berichteten davon im TV. Sorgen machen sie sich unter anderem wegen der schlechten Zuwegung. Schon jetzt reihe sich im Spatenweg Schlagloch an Schlagloch. Die Kritik von Vize-Bürgermeister Gisbert Helbing angesichts der enormen Versiegelung sucht Besir Kandemir so zu entkräften: „Es sind zur Zeit circa 30 000 Quadratmeter als Versieglung durch die Altgebäude und die asphaltierten Straßen vorhanden. Wenn wir 65 Bebauungen je mit circa 200 Quadratmetern Baufläche mit Garage hätten, wäre lediglich die Hälfte der jetzigen Versieglung erreicht.“ Zudem würden grundsätzlich keine asphaltierten Straßen gebaut, sondern gepflastert. „Bei einer Gesamtfläche von 120 000 Quadratmetern und 200 Quadratmetern je Bebauung wären das jeweils 400 Quadratmeter Garten und zwischen 800 bis 1000 Quadratmeter Waldfläche.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Treffen soll klären, was geht

Die Frage nach dem Wie-nun-weiter steht. Bürgermeisterin Münster hatte jetzt erneut ein Treffen mit allen Planern, Infrastrukturträgern für Wasser, Abwasser, Straßenbau und dem Stadtrat angemahnt, „um zu klären, was geht und was nicht geht.“ In den nächsten Wochen soll es dieses geben. Einig sind sich Eigentümer und die Stadt Bad Düben zumindest in einem Ziel – dass der Schandfleck verschwindet und neue Eigenheimflächen entstehen.

Von Kathrin Kabelitz