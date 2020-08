Bad Düben

Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV) lädt am Freitag zum Fledermausabend an die Obermühle in Bad Düben ein. Gäste können ab 19 Uhr viel über diese kleinen nächtlichen Flugakrobaten erfahren und gleichzeitig interessante Einblicke in die Welt der Fledermäuse erhalten. Man könne „ Fledermäuse hören, sehen und schmecken“, macht LPV-Chefin Veronika Leißner neugierig. Der Hohenprießnitzer Fledermaus-Experte Rolf Schulze wird die Gäste führen. An der Organisation des Abends waren acht Studenten aus England beteiligt, die im Rahmen eines EU-Programm mehrere Wochen in Deutschland verbracht haben und in der Dübener Heide unter anderem beim Heidekraut-Entkusseln, bei Nistkästen-Reinigungen in Kirchtürmen und alten Trafohäuschen sowie der Verschönerung des Mölbitzer Spielplatzes halfen.

Bestand nimmt immer mehr ab

Fledermäuse genießen in Deutschland seit 60 Jahren einen hohen Schutzstatus, trotzdem nimmt ihr Bestand von Jahr zu Jahr ab. Die Ursachen sind vielfältiger Natur. Neben der Lebensraumzerstörung durch Vernichtung der Jagdreviere, durch Nahrungsreduzierung beziehungsweise Nahrungsbelastung mit Giften sowie durch Verschluss der Sommer- und Winterquartiere trägt auch die immer noch vorhandene Angst vor den Insektenfressern dazu bei, dass Quartiere und Niststätten vernichtet werden. Doch ist diese Angst gerechtfertigt? Auch darum wird es an diesem Abend gehen.

Fledermäuse helfen Schädlinge zu reduzieren

Fledermäuse sind im Bewusstsein des Menschen meist nur mit düsteren Geschichten verbunden. So wurden sie in vielen Geschichten und Filmen meist mit Hexen- und Teufelstieren und der Geisterwelt in Verbindung gebracht. In der Volksmedizin verwendete man sogar ihre Innereien zu magischen Zwecken. Dass diese kleinen Flattertiere eine Unmenge an Insekten vertilgen und somit auch Schädlinge reduzieren helfen, ist manchen Menschen gar nicht so recht bewusst. Fledermäuse sind im Gefüge der Landschaft ein wichtiger Bestandteil.

An der Obermühle gibt es seit 2009 einen Fledermausgarten

An der Obermühle gibt es seit 2009 einen Fledermausgarten, der lange Zeit als einzigartig in Sachsen galt. Hier wachsen Pflanzen oder Kräuter, die am Abend aufblühen. Mit ihrem intensiven Duft oder der Leuchtkraft ihrer Blüten ziehen sie Insekten wie Mücken, Fliegen, Nachtfalter, Käfer und Spinnen an, die wiederum die Nahrung für Fledermäuse bilden. Nachdem das Areal einige Zeit brach lag, kümmern sich nach einem Aufruf des LPV im letzten Jahr freiwillige Helfer wie die Bad Dübenerin Franziska Husung-Heßler und ihr Mann Hans Husung wieder verstärkt um die Pflege der Flächen.

Termin: Freitag, 28. August. Start: 19 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Obermühle in Bad Düben

