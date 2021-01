Experten: Vielen Nordsachsen droht durch Corona eine Überschuldung

Nordsachsen

Trotz Corona ist die Zahl der überschuldeten Einwohner in Nordsachsen leicht zurückgegangen: Die sogenannte Überschuldungsquote sank im Landkreis Nordsachsen im vergangenen Jahr auf 11,03 Prozent. 2019 lag sie noch bei 11,23 Prozent. Das geht aus dem nun veröffentlichten Schuldneratlas des Unternehmens Creditreform hervor. Stichtag war der 1. Oktober.

Trotz des Rückgangs liegt die Quote weiterhin über dem Bundesdurchschnitt (9,87 Prozent) und der Überschuldungsquote in Sachsen (9,66 Prozent). Eine Überschuldung liegt laut Creditreform vor, wenn es beim Schuldner „nachhaltige Zahlungsstörungen“ gibt. Die Überschuldungsquote ist der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in einer bestimmten Region.

Anzeige

Verbraucher werden vorsichtiger

Die Verbraucher seien in der momentanen Situation deutlich vorsichtiger bei ihren Ausgaben geworden, so das Fazit der Creditreform-Analysten. „Die staatlichen Hilfsmaßnahmen haben bislang soziale Auswirkungen abgefedert.“

Zugleich warnen die Experten aber: „Bereits jetzt deuten sich finanzielle Überlastungen an, die zeitlich versetzt zu einem Anstieg der Überschuldungsfälle führen werden. Dabei sind einkommensschwächere Personengruppen von den Auswirkungen der Pandemie stärker betroffen als ,Gutverdiener’. Insbesondere der Gruppe der Kleinstunternehmer, Soloselbstständigen und Freiberufler, die aktuell deutliche Einschränkungen hinnehmen müssen, droht die Überschuldung durch eine gescheiterte Selbstständigkeit.“

Weniger Fälle vor Gericht

Wie schon im Jahr zuvor verzeichnete die Leipziger Region – die Stadt Leipzig, die Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie die Region Döbeln im Landkreis Mittelsachsen – eine merkliche Abnahme von Personen, die stark oder mehrfach überschuldet sind und „gerichtliche Negativmerkmale“ aufweisen. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Zahl der Betroffenen von 68 973 auf 65 373 Personen.

Auch die rückläufigen Zahlen der Verbraucherinsolvenzen in Sachsen und Leipzig bestätigen diese Entwicklung. Hingegen weisen 41 661 Personen sogenannte weiche Überschuldungsmerkmale auf, also noch keine juristischen Sachverhalte. Das sind 1432 Fälle mehr als im Vorjahr.

Mockrehna und Schildau mit geringsten Quoten

In der Stadt Leipzig liegt die Schuldnerquote übrigens bei 12,45 Prozent und ist damit die höchste in Sachsen. Jeder achte Leipziger gilt als überschuldet. Auch im Vergleich aller deutschen Städte mit über 400 000 Einwohnern über 18 Jahre zählt Leipzig zu den Großstädten mit dem höchsten Verschuldungsgrad in Deutschland und bleibt – wie in den vergangenen Jahren – auf dem vierten Rang. Die Schuldnerquote in unserem Nachbarlandkreis Leipzig liegt bei 9,66 Prozent.

Mockrena (Quote: 6,63) und Schildau (6,61) weisen die geringsten Quoten in Nordsachsen auf. Torgau bleibt Schlusslicht (14,79). Laut Creditreform ist mehr als jeder siebente Einwohner in der Kreisstadt verschuldet.

Hier weitere Quoten für ausgewählte Städte und Gemeinden in Nordsachsen: Bad Düben: 10,63, Dahlen: 10,30, Delitzsch: 11,46, Eilenburg: 11,80, Mügeln: 10,34, Oschatz: 10,53, Rackwitz: 11,17, Schkeuditz: 11,18, Taucha: 8,79, Wermsdorf: 9,21.

Der Schuldneratlas für Nordsachsen. Quelle: Patrick Moye

Das Unternehmen Creditreform ist unter anderem als Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister tätig.

Von Kay Stolle