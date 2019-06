Bad Düben

Marko Striller ist wieder zurück in seiner Heimat. Seit März 2018 hat der Eilenburger einen neuen Job bei Profiroll Technologies in Bad Düben. Hier fühlt er sich wohl. Der 38-Jährige profitierte vom Fachkräftemangel in der Region und fand dank besserer Arbeitsmarktbedingungen den Weg zurück in die Heimat – und schließlich nach Nordsachsen.

Weg führte ihn zunächst nach Pforzheim

Ursprünglich stammt der Enddreißiger aus Bitterfeld. Jetzt lebt er mit seiner Freundin in Eilenburg. Er lernte den Beruf eines Holzmechanikers und ging 2003 nach Pforzheim in Baden-Württemberg. „Später war ich bei der Bundeswehr und ging danach ins Allgäu. Es folgte eine berufliche Umschulung zum Industriemechaniker. Doch so langsam entwickelte sich in mir ein Drang, wieder in meine Heimat zurückzukehren. Ich wollte dorthin, wo meine Familie und Freunde sind. Einzige Bedingung war, ich brauchte einen Job. Bei einem Besuch bei meiner Freundin in Eilenburg erzählte sie mir vom Nordsächsischen Rückkehrertag“, so Striller.

Profiroll hat seinen Sitz vor den Toren der Stadt Bad Düben. Quelle: nf

Kontakt zu Profiroll beim Rückkehrertag geknüpft

Der 38-Jährige besuchte die Veranstaltung und kam dort mit Vertretern des Bad Dübener Unternehmens Profiroll Technologies GmbH Bad Düben zusammen. „Ich dachte mir, mehr als nach einem Job fragen kann ich nicht. Aber ich rechnete mir eigentlich gute Chancen aus. Schließlich hatte ich ja eine Umschulung zum Industriemechaniker in der Tasche“, erzählte der Eilenburger.

Bewerbung geschrieben – und Glück gehabt

Er schrieb eine Bewerbung und hatte Glück. Wenig später flatterte eine Einladung zum Einstellungsgespräch nach Eilenburg. Kurze Zeit später gehörte der 38-Jährige zur Belegschaft der rund 440 Mitarbeiter von Profiroll Technologies in Bad Düben. Marko Striller arbeitet jetzt in einer der großen Montagehallen, wo er Walzmaschinen teilmontiert. „An meinem Arbeitsplatz baue ich die Hauptbestandteile einer solchen Maschine zusammen. Die gehen danach in alle Teile der Erde. Mir macht der Job sehr großen Spaß, weil hier alles Hand in Hand geht. Ich hoffe und wünsche mir, dass ich hier noch viele Jahre einen guten Job mache“, blickt der Eilenburger in die Zukunft.

Dübener Unternehmen profitiert von Rückkehrertagen

Für das Bad Dübener Unternehmen sind solche Veranstaltungen wie der Nordsächsische Rückkehrertag und Jobmessen wichtige Werbemaßnahmen. „Wir sind dort immer präsent, weil wir ständig neues Fachpersonal suchen. Aktuell sind das Elektriker, Mechatroniker, Softwareentwickler und Vertriebsingenieure“, sagt Personalreferentin und Öffentlichkeitsverantwortliche Susann Langner.

