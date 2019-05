Bad Düben

Mit einer Sitzecke und einem Tischkicker-Turnier sicherte sich das Autohaus Kühne die Aufmerksamkeit vieler Teilnehmer bei der dritten Jobmesse in Bad Düben. Auch in diesem Jahr stellten sich regionale Unternehmen vor und suchten nach zukünftigen Auszubildenden und Fachkräften – alles unter dem Motto: „Bock auf Job“. Den hatten hier vor allem die anwesenden Schüler. Einige nutzten beim Kickern direkt die Gelegenheit und bemühten sich beim VW-Händler um einen Praktikumsplatz. „Der Tisch steht bei uns im Pausenraum und wird vor allem von den Azubis gern genutzt. In den letzten Jahren standen viele Schüler etwas verloren in der Halle – mit dem Kicker bieten wir eine entspannte Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen“, erklärt Babett Reinhardt das neue Konzept.

Region zeigt, was sie zu bieten hat

Das Jobcenter hatte von den ansässigen Firmen viel positives Feedback für die vergangenen Veranstaltungen erhalten und ist inzwischen an die Grenzen der kleinen Mehrzweckhalle am Kirchplatz gestoßen. „Viele Unternehmen haben sich sofort nach der Terminbekanntgabe bei uns gemeldet. Es ist toll, wie hier alle an einem Strang ziehen“, berichtet Yvonne Lange vom Jobcenter. Geschäftsführer Ricardo Donat ergänzt: „Die Region zeigt, was sie zu bieten hat.

Zur Galerie Firmen der Region sind auf Suche nach Nachwuchs aus der Region. Die dritte Auflage der Jobmesse Bock auf Job in Bad Düben fand wieder großen Anklang.

Viele Jugendliche fühlen sich mit ihrer Heimat verbunden. Hier wird ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten es für sie gibt.“ Unter den 18 Firmen sind auch die ganz großen der Region dabei. So suchte Profiroll nach Fachkräften und stellte sich den Schülern als mögliche Ausbildungsstätte vor. Begeistert ist davon auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Sie eröffnete die Veranstaltung und betonte: „Es gibt super Arbeitsplätze in der Region und super Arbeitgeber – die suchen Sie bereits.“ Großes Lob gab es von Münster in Richtung der anwesenden Schüler, die voller Engagement ein Büffet bereitgestellt hatten.

Von Tilman Kortenhaus