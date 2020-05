Die Corona-Krise macht vor allem der Gastronomie zu schaffen. Die Branche leidet massiv unter den Schließungen, so auch Fährhaus-Wirtin Antje Bieligk aus Gruna. Ihr gehen Umsätze in Größenordnungen verloren. Mit einem Imbiss-Angebot an den Wochenenden hält sie sich derzeit über Wasser.