Dübener Heide

Viele Eisenbahnfans freuen sich auf außergewöhnliche Bahnerlebnisse in Nordsachsen – erst recht um die Weihnachtszeit. Im Süden des Landkreises dampft die Döllnitzbahn regelmäßig zu Ausflugsfahrten, in der Dübener Heide verkehrte zumindest hin und wieder die Heidebahn. Während es Dampffahrten mit dem Wilden Robert geben soll, steht am anderen Ende des Kreises nun endgültig fest: Fahrten der Heidebahn auf der Strecke Pratau – Eilenburg wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Und das hat nicht nur mit Corona zu tun.

Lesen Sie auch

Fährt Heidebahn bald wieder nach Düben und Eilenburg?

Überraschende Absage: Heidebahn fährt im Advent nicht

Advent mit dem „Wilden Robert“ – die Döllnitzbahn macht ein neues Angebot

Vor drei Jahren gab es die bisher letzten Adventsfahrten

2018 war es das bisher letzte Mal, dass die Heidebahn zwischen Pratau und Leipzig im Sonderverkehr in der Vorweihnachtszeit pendelte. Wie Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn jetzt mitteilte, „erhielten wir leider die Information, dass die Deutsche Regionaleisenbahn ihren Pflichten noch nicht nachgekommen ist, die Mängel zu beseitigen, was Voraussetzung für einen sicheren Betrieb bei unseren Sonderverkehren ist. Aus diesem Grund können wir keine Sonderverkehre im Jahre 2021 anbieten.“ Damit stehen die Bahnen im dritten Jahr in Folge still.

Mängel auf der Strecke zwischen Pratau und Bad Düben

Anfang Dezember 2019 hatte das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt die Adventsfahrten auf der Strecke durch die Dübener Heide untersagt. Laut der Anordnung habe die Strecke von Pratau über Pretzsch bis nach Bad Düben nach einer Kontrolle zahlreiche Mängel aufgewiesen und sei nicht betriebssicher. So waren bei Brückenprüfungen im Juli 2017 Fehler festgestellt worden, die die Stand- und Verkehrssicherheit, wie auch die Dauerhaftigkeit beeinflussen würden. Auch im Jahr darauf waren sie nicht abgestellt, was dann zum abrupten Stopp ausgerechnet in der Adventszeit 2019 führte.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Probefahrt im Juli traten erneut Fehler auf

Inzwischen, so Jungfer, habe es vielfältige Aktivitäten und Unterstützungen unter anderem vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt und der Landeseisenbahnaufsicht Sachsen-Anhalt sowie Politikern gegeben. „Bei einer im Juli 2021 durchgeführten Probefahrt traten jedoch noch Mängel auf, die beseitigt werden sollten, damit ein sicherer Betrieb möglich ist. Ausgehend von der Mängelbeseitigung hatten wir für dieses Jahr am 1. und 2. Adventswochenende Sonderverkehre auf der Heidebahn geplant.“ Diese müssten nun abgesagt werden. „Wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen und bedauern dies sehr. Die Sicherheit des Betriebes und die Gesundheit unserer Gäste stehen für uns an erster Stelle.“

Hoffen auf Fahrten im nächsten Jahr

Für das nächste Jahr formuliert der Verein ganz klare Erwartungen: „Wir hoffen, wünschen und gehen davon aus, dass die Mängelbeseitigung nunmehr im ersten Quartal abgeschlossen ist, und die behördliche Anordnung der Landeseisenbahnaufsicht zurückgenommen werden kann.“ Gemeinsam mit den Partnern würden schon jetzt zukünftige Aktivitäten geplant, „damit wir unsere Gäste bald wieder begrüßen dürfen.“

Döllnitzbahn bleibt unter Dampf

Anders als die Heidebahn oder Museumsbahnen ist die Döllnitzbahn ein Eisenbahnverkehrsbetrieb, der Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr erbringt. Ihre Fahrplankilometer sind vom Zweckverband bestellt – und die Döllnitzbahn erfüllt ihre vertraglichen Verpflichtungen, so wie die Deutsche Bahn und die Busbetriebe in der Region. Montags bis freitags bietet sie Leistungen mit Dieselzug oder Triebwagen zwischen Glossen, Mügeln und Oschatz an.

Bestellungen und Verpflichtungen gibt es auch hinsichtlich der unter Dampf zu absolvierenden Leistungen. Hier wird es in den kommenden beiden Wochen zwar Abstriche abgeben, aber nicht im Fahrplan, sondern beim Angebot rund um den Zug. „Die Fahrten, die am 27./28. November als Zubringer zum inzwischen abgesagten Mügelner Weihnachtsmarkt geplant waren, finden mit Dampf statt“, betont Denise Zwicker, die bei der Döllnitzbahn für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Allerdings werde der Packwagen, an dem bei den Unterwegshalten sonst Imbiss sowie kalte und heiße Getränke angeboten werden, nicht bewirtschaftet. Die Dampflok werde wie geplant auch bei den Fahrten am zweiten Advent im Einsatz sein. Keinen Einsatz bekomme allerdings der Weihnachtsmann, der normalerweise bei diesem Termin mit an Bord wäre.

Über die beliebten Glühweinfahrten lasse sich jetzt noch nichts Seriöses sagen. Sie stehen ab dem 26. Dezember im Plan. Dann gilt bereits wieder eine neue Corona-Schutzverordnung, deren Inhalt bei der Döllnitzbahn natürlich noch niemand kennt.

Von Kathrin Kabelitz und Axel Kaminski