Bad Düben

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in den Mittagsstunden in Bad Düben in der Torgauer Straße. Ein Fahrradfahrer befuhr den Radweg in der Torgauer Straße und wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße die Fahrbahn in Richtung Gewerbegebiet überqueren. Dabei stieß er mit einer Autofahrerin zusam...