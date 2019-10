Fahrradfahrerin bei Unfall in Bad Düben verletzt

Bad Düben

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in den Mittagsstunden in Bad Düben in der Torgauer Straße. Eine Fahrradfahrerin befuhr den Radweg in der Torgauer Straße und wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße die Fahrbahn in Richtung Gewerbegebiet überqueren. Dabei stieß sie mit einer Autofahrerin zusammen, die mit ihrem Fahrzeug auf die Torgauer Straße abbiegen wollte. Die Radfahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Torgauer Straße war für die Dauer der Unfallermittlungen einseitig gesperrt.

Von Steffen Brost