Fehler bei Vergabe: Schloss Pressel wird erst später fertig

Pressel

Die Sanierung von Schloss Pressel läuft auf Hochtouren. Doch aktuell beschäftigen Laußigs Gemeindechef akute Probleme mit der Maßnahme. „Mit der Realisierung des Projektes beschäftigen wir uns seit einigen Jahren. Schon mit der Eingemeindung von Pressel zur Jahrhundertwende war festgelegt worden, das marode Schloss zu restaurieren“, erzählt Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos).

Zur Galerie Hier gibt es einen Blick auf Schloss Pressel und die zugehörige Parkanlage.

Ursprünglich war im Gespräch, dass hier das künftige Naturparkhaus des Vereins Dübener Heide einziehen soll.

Suche nach neuer Nutzung

Doch es kam anders. Mit Verlegung dieses Projektes in die nahe Kurstadt Bad Düben, wurde fortan nach einer neuen Nutzung für das Schloss gesucht. „Die Schwierigkeiten bestanden darin, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten, das einerseits fördermittelkonform ist und andererseits verschiedene Nutzungsvarianten beinhaltet“, so Schneider weiter. Die Sanierung von Schloss Pressel schlägt aktuell mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche. 70 Prozent, das entspricht rund 900 000 Euro, fließen als Fördermittel in die Gemeindekasse. Da sich die Erarbeitung des Brandschutzkonzeptes lange hinzog, begannen die Arbeiten erst Ende 2018 und werden nicht vor Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Sofort mit den Bauarbeiten begonnen

„Wir haben nach Vorliegen der Baugenehmigung und des genehmigten Brandschutzkonzeptes sofort mit den Bauarbeiten begonnen“, berichtet Schneider. Das Objekt wurde im Kellerbereich entkernt, Mauern wurden trockengelegt, alle Fenster und Türen erneuert sowie das Dach saniert – immer unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Auflagen. Durch den Anbau eines Treppenhauses samt Fahrstuhlschacht werde auch die geforderte Barrierfreiheit umgesetzt.

Fehler bei der Vergabe

Doch in den vergangenen Wochen sah sich Schneider mit massiven Problemen konfrontiert – und der Gemeindechef räumt Fehler bei der Vergabe von Bauarbeiten ein. „Ein Bieter gewährte Nachlass, der bei der Submission übersehen und erst später berücksichtigt wurde. Einer der Bieter hatte daraufhin die Vergabestelle angerufen, mit der Folge, dass die Ausschreibung aufgehoben und neu ausgeschrieben werden musste“, so der Bürgermeister. Das verursachte eine massive Bauverzögerung. Um einen weitere Verzug zu vermeiden, hat sich die Gemeinde entschieden, die Bauarbeiten für den Rückbau der Toilettenanlage neu zu vergeben. „Ich rechne damit, dass wir durch die Verzögerungen erst im Frühjahr 2020 mit dem Anbau des Treppenhauses samt Fahrstuhlschacht beginnen können“, erklärt Schneider.

Hintergrund Schloss Pressel Das als Schloss Pressel bezeichnete Herrenhaus ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und war bis 2011 Sitz der Naturparkverwaltung sowie einer örtlichen Tourismusinformation. Das einstige Herrenhaus des ehemaligen Erbrichtergutes wurde in den Jahren 1910 und 1911 für den späteren Reichstagsabgeordneten Günter Gereke gebaut. Das Schloss diente nach dem Ende des zweiten Weltkrieges als Kommandantur der Roten Armee. Später nutzten es Umsiedlerfamilien aus den deutschen Ostgebieten als Wohngebäude. Zu DDR-Zeiten war im Schloss die örtliche Grundschule untergebracht, die allerdings nach dem Schuljahr 1996/97 aufgelöst wurde. 1997 war hier das Büro der Heimvolksschule. Ein Jahr später bezog der Naturpark Dübener Heide das Schloss mit seiner Geschäftsstelle und einer örtlichen Tourismusinformation. Nach dessen Auszug blieb das Schloss weitgehend ungenutzt. Mit dem Umbau über das Fördermittelprogramm „Vitale Dorfkerne“ soll das historische Bauwerk wieder in altem Glanz erstrahlen und die parkähnlichen Außenanlagen wieder hergestellt werden, damit aus dem gesamten Areal eine öffentliche Begegnungs- und Veranstaltungsstätte wird.

Von Steffen Brost