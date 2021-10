Feuer in Bad Düben – war es Brandstiftung?

Bad Düben

Ein Feuer ist am Dienstag kurz nach 15 Uhr in Bad Düben an der Durchwehnaer Straße auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz am Gymnasium ausgebrochen. Dort brannte ein Container mit Resten von Baumaterialien, eine schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Bad Dübener Feuerwehr war schnell vor Ort und hat den Brand gelöscht. Der ehemalige Hubschrauberlandeplatz wird von einer in der Stadt tätigen Glasfaser-Firma als Lagerfläche genutzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen, es könnte sich um Brandstiftung handeln. Junge Leute, die sich am nahe gelegenen Grillplatz aufgehalten haben, gaben an, dass sie zur fraglichen Zeit namentlich bekannte Jugendliche gesehen haben, die aus dem Wäldchen unweit vom Container gekommen seien.

Von Steffen Brost