Kurz vor 14 Uhr heulten am Sonnabendnachmittag die Sirenen in Bad Düben und Umgebung. Auf einem Feld, an der Bundesstraße 183a, zwischen Wellaune und Reibitz hatte sich ein etwa zwölf Hektar großes Getreidefeld aus bisher ungeklärten Gründen entzündet.

Zahlreiche Wehren, unter anderem aus Bad Düben, Authausen, Schnaditz, Tiefensee und Löbnitz wurden alarmiert. Schon von weitem sah man eine riesige dunkle Rauchwolke am Himmel. Vor Ort begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Die alarmierten Wehren hatten sich aus taktischen Gründen rund um die Flammen verteilt und versuchten diese zu bekämpfen.

Zur Galerie Ein gut zwölf Hektar großes Getreidefeld an der B 183a zwischen Reibitz und Wellaune ging am Sonnabend in Flammen auf.

Doch der auffrischende Wind ließ die Flammen rasend schnell über das Getreide ziehen. „Wir müssen sehen, dass wir das Feuer eingekesselt bekommen, damit es nicht über die Bundesstraße auf die andere Seite, wo sich ein weiteres Getreidefeld anschließt, übergreift“, sagte Feuerwehrmann Tobias Volkmann aus Bad Düben. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich derzeit voll für den Straßenverkehr gesperrt.

