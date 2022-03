Feuerwehr-Kameraden löschen Waldbrand bei Kossa

Kossa/Bad Düben

Mehrere Feuerwehren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt mussten am Samstag zu einem Waldbrand in der Gemeinde Laußig (Landkreis Nordsachsen) ausrücken. Gegen 15.30 Uhr war ein Feuer auf einer etwa ein Hektar großen Fläche an der Straße zwischen Kossa und Falkenberg gemeldet worden.

Rund 50 Kameraden von Wehren aus Falkenberg, Trossin, Dommitzsch, Bad Düben, Authausen und Bad Schmiedeberg konnten das Feuer unter Einsatzleitung der Feuerehr Kossa/Durchwehna recht schnell unter Kontrolle bringen. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Nach ungefähr vier Stunden war der Einsatz dann für alle Kräfte beendet.

Baum brennt am Obermühlenteich in Bad Düben

Für die Bad Dübener Feuerwehr, die beim Waldbrand mit dem Tanklöschfahrzeug im Pendelverkehr Löschwasser an die Einsatzstelle brachten, war es bereits der zweite Einsatz an diesem Tag. Am Vormittag wurden die Kameraden zu einem brennenden Baum am Obermühlenteich in Bad Düben gerufen. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Mehrere große Rettungseinsätze in der Region seit Freitagmorgen

Die Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr der Region um Eilenburg und Bad Düben waren seit Freitag bei mehreren Einsätzen gefordert. In der Nacht zum Sonntag hat es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in Battaune (Gemeinde Doberschütz) gebrannt. Ein 59-jähriger Mann wurde dabei leblos aufgefunden.

Am Freitag waren 150 Kameraden aus der Gemeinde Doberschütz, aus Eilenburg, Mockrehna und Schkeuditz bei einem Großbrand in Sprotta stundenlang im Einsatz. In einer Lagerhalle war am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen, zwei Männer wurden verletzt.

Am Freitagmorgen hatten sich innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle nahe Eilenburg ereignet. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Von ka