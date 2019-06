150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Düben, das heißt, 150 Jahre freiwilliger Dienst zum Schutze der Stadt und ihrer Bürger vor Brand- und anderen Gefahren. Seit 150 Jahren setzen Bürger der Stadt uneigennützig ihre Kraft, Gesundheit und Leben für das Allgemeinwohl ein. Das verdient eine besondere Würdigung, Dank und Anerkennung von allen. Aber wie fing alles an?

Natürlich gab es schon vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Düben einen Feuerlöschdienst. Dieser war die städtische Feuerwehr, welche sich aus den einzelnen Handwerksinnungen und anderen Bürgern zusammensetzte. Zum Unterschied zur Freiwilligen Feuerwehr war der Dienst in der städtischen Feuerwehr Pflicht für jeden Bürger. Wer, wann, welche Aufgaben zu übernehmen hatte, bestimmte der Rat der Stadt, beziehungsweise in preußischer Zeit der Magistrat von Düben. Mit der Zeit beabsichtigten aber immer weniger Bürger, dieser Pflicht nachzukommen. So dachten der Magistrat und die Stadtverordneten darüber nach, wie in anderen Städten des Landes auch in Düben, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Im „Gemeinnützigen Wochenblatt für Düben und die Umgegend“ erschien dazu am 17. Juli 1869 folgende Anzeige: „Es wird beabsichtigt, wie in andern Städten auch hier eine freiwillige Feuer­wehr zu organisieren. Diejenigen jungen Leute über 17 Jahre alt, hier selbst, welche beitreten wollen, haben sich Montag, den 19. d. M., abends 8 Uhr, im Rathaussaal hier einzufinden.“ Der Magistrat hatte dazu eingeladen. Allerdings ohne viel Erfolg, denn am 24. Juli erfolgte eine zweite Anzeige. Diesmal drohte man den Unentschlossenen mit der städtischen Feuerwehr. Wer sich am 26. des Monats nicht einfinden wolle, wird widrigenfalls zum Dienst bei der städtischen Feuer-Lösch-Einrichtung an der Stelle älterer Einwohner herangezogen werden müssen. Daraufhin meldeten sich dann 69 Bürger. Es wurde eine Kommission gebildet, welche ein Grund- und Disziplinargesetz für die FFW Düben entwerfen sollte. Für diesen Entwurf zeichneten verantwortlich:

1. Magistratsassessor Kaufmann Gustav Köhler; 2. Kaufmann Hermann Rausch; 3. Färbermeister Eduard Rausch; 4. Steuereinnehmer Schuhmann

Die Gründungsversammlung unserer Freiwilligen Feuerwehr fand am 2. August 1869 in „Rennerts Restauration“ (später „Bürgergarten“ - Ritterstraße 30) statt. Auf der Tagesordnung standen drei Punkte: 1. Grundgesetz, 2. Klassifikation der Mannschaften, 3. Wahl des Kommandos. Das Grundgesetz, einschließlich Disziplinargesetz wurde den Versammelten vor­gelesen. Dann fand eine Besprechung darüber statt und anschließend eine Beschlussfassung.

Bei der Klassifikation der Mannschaften wählte man zwölf Steiger und einen Oberstei­ger. Die Wahl des Kommandos ergab folgende Besetzung: Hauptmann Eduard Rausch - Färbermeister, Unterhauptmann Gustav Rausch - Kaufmann, Rohrführer Friedrich Illgen - Schlossermeister, Rohrführer Eduard Sparfeld - Büchsenmacher, Rohrführer Theodor Wilke - Zeugschmiedemeister

Aller Anfang ist schwer. Heute, 150 Jahre später, finden wir eine moderne, gut ausgebildete Wehr in unserer Kurstadt Bad Düben. Lutz Fritzsche