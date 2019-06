Bad Düben

Am Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr von einem vermutlichen Wiesenbrand auf den Muldewiesen hinter dem Wohngebiet Neumark in Bad Düben informiert. Vor Ort fanden sie einen Wohnwagen in Vollbrand vor. Dieser wurde durch zwei Trupps abgelöscht.

Von LVZ