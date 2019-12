Bad Düben

Am Sonntagabend wurden die Kameraden der Feuerwehren Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee, kurz nach 22.15 Uhr, wegen einer starken Rauchentwicklung, in einer Maschinenhalle von Profiroll Bad Düben alarmiert. Vor Ort konnte während der Lageerkundung ein technischer Defekt festgestellt werden. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle um 23 Uhr an einen zuständigen Mitarbeiter der Firma und konnten der Einsatz konnte beendet werden.

Vorderreifen eines Pkw brennt

Kurz vor Mitternacht folgte noch ein weiterer Einsatz. Im Windmühlenweg 9 brannte der Vorderreifen einen abgestellten Fahrzeuges. Der Brand wurde gelöscht. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachtes einer Brandstiftung. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

