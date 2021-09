Bad Düben

Ein sonniger Morgen in Bad Düben. Der Tag beginnt – und was nun? Gedanken ziehen vorbei, was sich alles machen lässt. Supa Golf spielen, im Natursportbad abtauchen, Boot fahren auf der Mulde, in der Innenstadt schlendern. Die Kurstadt hat dies und noch viel mehr zu bieten. Das soll ein neuer Imagefilm widerspiegeln, für den jetzt die Dreharbeiten gelaufen sind.

Höhere Förderung

Die Dresdner Firma Biermann-Jung Kommunikation & Film realisiert im Auftrag des Sächsischen Heilbäderverbandes das Projekt. 2011 fertigte die Firma schon einmal kurze, individuelle und kreative Kurzfilme über die Mitgliedsorte des Verbandes, der für die Neuauflage wiederum eine Förderung beantragt hat. Um die Auswirkungen der Pandemie abzufedern, bewilligte die SAB diesmal sogar 80 statt bisher 50 Prozent Förderung. Der Bad Dübener Beitrag ist noch immer auf der Startseite von www.bad-dueben. de zu sehen.

Kathleen Biermann-Jung schaut sich live auf dem Monitor an, was ihr Kollefe filmt, wie hier am Moorpfad. Quelle: privat

Bad Düben in seiner Vielfalt

Die Entscheidung für die Neuauflage eines rund dreiminütigen Streifens kam gut an. „Passiert ist in den vergangenen Jahren ja eine Menge“, blickt Cornelia Richter auf Schauwerkstätten, Natursportbad oder Supa Golf. „Alles lässt sich gar nicht abbilden, aber wir können Bad Düben in seiner Vielschichtigkeit zeigen.“ Das Heide Spa mit Hotel und Wellness gehört da unbedingt dazu, aber auch die Innenstadt mit ihren Möglichkeiten, Essen zu gehen, wie im Goldenen Löwen oder Kaffee zu trinken am Paradeplatz. Und dank Drohnen-Technik sind Stadt und Landschaft diesmal von oben zu sehen – was dem Streifen zu besonders reizvollen Ansichten verhilft.

Für reizvolle Ansichten sorgen diesmal auch Drohnenaufnahmen. Quelle: privat

Film im nächsten Jahr zu sehen

Zu den Dreharbeiten passte alles. Das traumhafte Wetter, die Laiendarsteller, die Freiwilligen, die unterstützten. Selbst die Feuerwehr rückte mit dem Schlauchboot an, als nahe des Bootsanlegers auf der Mulde gedreht wurde. Immer an der Seite des Teams und verantwortlich für die kleinen und großen Requisiten: Cornelia Richter und Rowena Hiersemann von der Touristinfo. Nicht nur, weil sie hautnah dabei waren, erwarten sie nun mit Spannung, was die Profis draus machen. Der Film soll voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres im Internet sowie sozialen Kanälen wie Instagram oder Facebook neugierig auf die Kurstadt machen, ist auch bei Messen oder Kongressen zu sehen.

Von Kathrin Kabelitz