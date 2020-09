Ententanz, Twist oder Gangnam-Style – die Grundschüler des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben starteten am Dienstagmorgen mit vier Minuten spaßiger Tanzchoreografie ins neue Schuljahr. Bundesweit tanzten Schüler an rund 90 Schulen mit. Einen kleinen Einblick in den Auftritt der Kurstädter gibt es im Video.