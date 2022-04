Flohmarkt in Bad Düben für Umweltschutz und Flüchtlingshilfe

Bad Düben

In Bad Düben fand am Sonnabend der erste Flohmarkt der Abfallservicegesellschaft Nordsachsen mbH statt. „Wir üben noch“, lacht die Geschäftsführerin Anke Dusi, als sie an den kleinen Flohmarktständen vorbeiläuft. „Eigentlich wollten wir im November letzten Jahres bereits dieses Event durchführen. Aber Corona hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um so mehr hatten wir Zeit, Dinge zu sammeln, die wir heute hier anbieten können“, erklärt sie.

Auf dem Wertstoffhof nutzten Besucher den Flohmarkt und stöberten an den aufgebauten Ständen. Quelle: Anke Herold

Aktion für zwei gute Zwecke

Inhalt dieser Aktion war es, dass Menschen noch funktionierende und gute erhaltene Dinge, die sie nicht mehr benötigen, auf dem Wertstoffhof abgeben und nicht einfach dem Sperrmüll überlassen. Ein großes Schild macht deutlich, dass hier nicht nur der Wegwerfgesellschaft die Stirn geboten werden soll, sonders gleichzeitig Geld für einen guten Zweck zusammenkommen soll. „Unsere Erlöse spenden wir der ukrainischen Flüchtlingshilfe“ ist auf blau-gelbem Hintergrund zu lesen. Das findet auch der sechsjährige Fabian aus Eilenburg toll. Er schaut sich unterm Tisch in der Kiste zwischen den vielen gesammelten Plüschtiere um und stellt fest: „Toll, das kann für die ukrainischen Kinder sein, die ja ihr Spielzeug auf der Flucht nicht mitnehmen konnten“.

Fabian aus Eilenburg schaut sich unterm Tisch in der Kiste die Plüschtiere an und hofft, dass sich geflüchtete Kinder aus der Ukraine darüber freuen. Quelle: Anke Herold

Die angebotenen Sachen sind teilweise noch originalverpackt, aber ebenso genutzte oder bereits gebrauchte Dinge wie eine Nähmaschine, ein Schweißgerät oder ein Kinderwagen stehen zum Verkauf. Wer hier etwas mitnehmen will, kann sich selbst einen Preis ausdenken. Beim Blick über das Angebot wird deutlich: Alles, was hier zum Mitnehmen bereitsteht, hat seinen Zweck nur zum Teil oder noch gar nicht richtig erfüllt und sollte trotzdem schon im Müllcontainer landen. Doch es gibt nur eine Welt und auf dieser Ressourcen, die längst nicht mehr in Hülle und Fülle vorhanden sind. Für viele wird es inzwischen mehr und mehr zur Gewohnheit, bewusst Müll zu sparen und der Konsumgesellschaft zu trotzen. Menschen, die sich dem entgegenstellen, begegnet man häufig auf Flohmärkten. Dort ist bereits in großer Güterzahl vorhanden, was anderswo ständig energieaufwendig und unter Verwendung endlicher Ressourcen weiter und weiter produziert wird.

„Es muss nicht immer alles neu sein“

Kristin aus Löbnitz hat sich ebenfalls mit ihrer Mutter auf den Weg nach Bad Düben gemacht. „Es muss nicht immer alles unbedingt neu sein. An den meisten Dingen ist gar nichts kaputt und es ist einfach zu schade, um es gleich wegzuwerfen, wenn andere es vielleicht noch gebrauchen könnten“, findet sie. Kristin nutzt oft auch das Internet, um Gebrauchtes zu erwerben. „Wir haben heute die Gelegenheit genutzt und schauen uns nun hier um“, erzählt die junge Frau während ihre Mutter am Blumenstand stöbert. Auch Flohmarktstand-Betreiber sind auf dem Wertstoffhof dabei.

Die Aktion am Samstagvormittag soll keine einmalige Sache belieben, da ist sich die Organisatorin sicher. Am Vormittag ist ein Erlös von 225 Euro zusammengekommen. Der nächste Flohmarkt ist für den Herbst geplant und dann ist wieder jeder willkommen, dem Umweltschutz und Abfallvermeidung am Herzen liegen.

Von Anke Herold