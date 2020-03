Fördergeld für Battaune, Wildschütz, Authausen und Langenreichenbach

Bad Düben

Gute Nachrichten in diesen schwierigen Tagen: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Dübener Heide/Sachsen hat für Projekte in der Region rund 438 000 Euro freigegeben. Bei der Sitzung im Vereinshaus der Sportgemeinschaft Pristäblich wurden nun sechs Vorhaben zur Förderung ausgewählt, die ganz im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements stehen. Gleich mehrere Vereine haben nun die Möglichkeit, ihre Projekte mit Hilfe des europäischen Förderprogramms Leader zur Entwicklung ländlicher Räume umzusetzen.

Schalmeienmusikanten können Vereinsheim erweitern

Große Freude herrscht bei den Langenreichenbacher Schalmeienmusikanten um Chefin Sylvia Saalbach: Der Verein, der in seinem Vereinshaus aufgrund der wachsenden Zahl an Musikanten, gerade im Kinder- und Jugendalter, schon lange an seine räumlichen Grenzen stößt, kann nun umbauen. Mit einem Vordach soll die Freifläche zum Proben erweitert werden, zudem sind ein Anbau zur sachgerechten Lagerung der Instrumente sowie die Modernisierung der Toilettenanlagen geplant. Auf der Wunschliste hätten die Musikanten noch einiges. Angekündigt haben sie schon, dass sie beweisen wollen: Wir können nicht nur spielen, sondern auch anpacken.

Neues Vereinshaus für Authausener Männergesangsverein

Der in Authausen ansässige Männergesangsverein Concordia Authausen 1886 möchte in der Steinerkeide im Laußiger Ortsteil sein neues Vereinshaus errichten und dieses zusammen mit anderen ortsansässigen Vereinen betreiben. Erst im August konnte mit Hilfe der lokalen Aktionsgruppe und der Abteilung Wirtschaftsförderung für ländliche Entwicklung im Landratsamt Nordsachsen das Areal samt 1975 erbauter Freilichtbühne umfassend saniert werden. Rund 123 000 Euro flossen in das 136 000 Euro schwere Projekt. Kommunale Gelder wurden damals nicht benötigt, der Rest konnte dank Sponsoren und Spender durch Eigenmittel aufgebracht werden.

Wildschützer Sportler können Hallendecke sanieren

Auch der Sportverein 75 Wildschütz hat die LAG von seinem Vorhaben überzeugt. Mit den in Aussicht gestellten Mitteln können Vereins-Chef Claus Heinrichsen und Co. nun dringende Sanierungsarbeiten an der Decke der Turnhalle durchführen und so weiterhin Sportkurse anbieten.

Neue Schlafräume für die Kita-Kinder in Battaune

Ein weiteres ausgewähltes Vorhaben sind die Schaffung neuer Schlafräume sowie Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte im Doberschützer Ortsteil Battaune.

Geld für Direktvermarktung von Wildfleisch

Leader-Mittel werden zudem auch für Investitionen in die Direktvermarktung von regionalen Produkten aus Wildfleisch in Aussicht gestellt.

Um die Zuwendung zu erhalten, müssen die ausgewählten Projekttragenden ihre Förderanträge in die Bewilligungsbehörde des Landkreises Nordsachsen einbringen. Dort wird die Förderfähigkeit geprüft und die Bewilligung erteilt.

Neuer Projektaufruf am Freitag gestartet

Der neue Projektaufruf ist am Freitag gestartet. Die rund 155 000 Euro stehen für kleinere Projekte im gewerblichen Bereich sowie für die Sicherstellung gemeinschaftlicher Einrichtungen und Schaffung von Treffpunkten zur Verfügung. Wer Interesse an einer Leader-Förderung hat, kann zunächst mit dem Regionalmanagement der Region Dübener Heide in Kontakt treten. Dieses berät, in welcher Weise die Projektidee gefördert werden kann und unterstützt bei der Projektanmeldung. Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen, die bereits begonnen wurden. Die Unterlagen müssen bis 10. April eingereicht werden. Die Sitzung zur Auswahl wird am 5. Mai stattfinden, so das LAG. Die maximale Zuwendungshöhe wird auf 20 000 Euro festgesetzt.

https://leader-duebener-heide.de/leader-sachsen/aktuelle-foerderaufrufe/

Von Kathrin Kabelitz