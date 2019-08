Wellaune

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 183 a nahe dem Bad Dübener Ortsteil Wellaune wurde am Mittwochvormittag eine 22 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 10 Uhr ein 74 Jahre alter Mann mit einem Renault-Kleintransporter auf der Straße Am Forsthaus in Richtung Bundesstraße unterwegs. Dort angelangt bog er nach rechts ab. Dabei stieß das Fahrzeug mit dem VW Polo der 22-Jährigen zusammen. Die Frau war auf der Bundesstraße von Wellaune in Richtung Reibitz unterwegs. Durch die Kollision kippte der Polo um und blieb im Straßengraben liegen. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen im Krankenhaus stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Gegen den Transporter-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von lvz