Frauenpower bei Bad Dübens Kurrende

Bad Düben

Bad Dübens Kurrende hat einen neuen Vorstand. Die bisherige zweite Vorsitzende, Stefanie Jentzsch, löst Ralf Hönemann ab, der die Geschicke des Vereins seit 2010 führte.

Die Neue ist schon 30 Jahre dabei

Die „Neue“ kennt Chor und Verein bestens. „Ich bin schon fast 30 Jahre dabei, auch meine zwei Kinder singen mit“, so die 39-Jährige. 2010 wurde die Glauchaerin neben Ralf Hönemann in die Vereinsspitze berufen, an der zuvor 18 Jahre Jürgen Findeisen stand. Zum neuen Vorstand gehören als zweite Vorsitzende Ines Jacob sowie Elisabeth Neumann, Maximilian Benda, Stefan Klimczak, Susan Cziommer und Yvonne Laslo.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitte des Jahres das erste Konzert

Corona hat die Kurrende über viele Monate künstlerisch gelähmt. Proben und Konzerte waren nicht möglich. Erst Mitte des Jahres gab es überhaupt den ersten Auftritt, vor vier Wochen den zweiten. Oberstes Ziel sei nun, dass die Konzertreihe im neuen Jahr erfolgreich fortgeführt werden kann. Ein attraktives Programm sei bereits zusammengestellt. Und angesichts 2G- und 3G-Regeln hoffen alle, dass die Konzerte stattfinden können.

Anspruchsvolles Restprogramm

Das gilt auch für das künstlerische Restprogramm in diesem Jahr. Am 13. November steht das Abendsingen zur Friedensdekade in der Stadtkirche an, am 27. November an gleicher Stelle das Advents- und Weihnachtssingen.

Rossini-Werk im Heide Spa

Ein Highlight aber dürfte die Aufführung von Gioachino Rossinis Werk Petite Messe solennelle im Heide Spa am 18. Dezember sein. Die Messvertonung gilt als das bedeutendste Werk der letzten Arbeitsphase Rossinis und als eine seiner wichtigsten geistlichen Kompositionen. „Das ist was komplett Neues und sehr anspruchsvoll“, so Jentzsch. Vor allem angesichts der knapp zwei Monate Zeit, die der musikalischen Leiterin Elisabeth Neumann und ihren Sängerinnen und Sängern bleiben. Die neuen Noten sind frisch eingetroffen, in dieser Woche wurde erstmals geprobt.

Von Kathrin Kabelitz