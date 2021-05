Freibad oder Verein: Dübens Stadt-Chefin lehnt Testpflicht für Kinder ab

Bad Düben

Für Kinder, die regelmäßig in Kitas und Schulen auf eine Corona-Infektion getestet werden, soll es keine Schnelltest-Pflicht im Freibad und in Vereinen geben. Diesen Appell hat jetzt Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) an die sächsische Landesregierung gerichtet, die am Dienstag die neue, ab 31. Mai geltende, Corona-Schutz-Verordnung verabschieden wird. Der Entwurf sieht vor, dass die Besucher eines Freibades oder die Kinder einer Sportgruppe einen tagesaktuellen Schnelltest nachweisen müssen, auch bei einer Inzidenz unter 50.

Hinweise der Praktiker ernstnehmen

„Bei den Freibädern befinden wir uns im Außenbereich. Dort geht die Ansteckungsgefahr gegen Null. Ich plädiere bei einer Inzidenz von unter 50 dafür, dass die Kinder, die schulpflichtig sind und ohnehin zweimal die Woche in der Schule getestet werden, unisono das Freibad-Angebot nutzen dürfen“, so Münster. Sie fragt zudem: „Wie soll das ansonsten vonstatten gehen? Wenn dies nicht ginge, würde es bedeuten, dass Kinder, die am Montag in der Schule negativ getestet wurden, am Dienstag ohne getestet zu sein, im geschlossenen Raum unterrichtet werden, aber Nachmittag im Außenbereich nicht ins Freibad gehen dürfen. Einen Schnelltest darf man nur mit Einwilligung der Eltern vornehmen. Das funktioniert praktisch überhaupt nicht.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnliches gelte für die Kinder in den Sportvereinen. Das Prozedere solle nicht verkompliziert werden: „Wir sind doch bei den Kindern auf einem sehr guten Weg mit zweimaligen wöchentlichen Tests in Schule und Kita.“ Die Bürgermeisterin appellierte an die Politiker, die Hinweise der Praktiker ernstzunehmen, bevor sie die neue Verordnung verabschieden: „Unsere Kinder haben jetzt wirklich mal Vorfahrt! Alles andere ist völlig unverständlich.“

Appell verhallt offenbar nicht ungehört

Dass der Appell offenbar nicht ungehört verhallt, zeigte eine Reaktion von Sachsens Ministerpräsident, von der Münster in den sozialen Medien berichtete. Demnach sei man dankbar für die Anregungen und werde sich genau anschauen, wie diese Frage in der Verordnung geregelt werde. Zum einen sei Testen sehr wichtig, um das Übertragen des Virus zu verhindern, zum anderen sollen Regelungen so unkompliziert wie möglich sein.

Von ka