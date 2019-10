Freiwillige packen im Dübener Fledermausgarten an

Bad Düben

Als er im August 2009 eröffnet wurde, galt er sachsenweit als einmalig – der Fledermausgarten an der Obermühle in Bad Düben. In den letzten Jahren ist es ruhig geworden um das kleine Waldstück seitlich des Mühlen-Geländes. Sichtbar getan hat sich nicht mehr viel, das Areal lag lange brach. Ein Schicksal, das viele solcher Flächen in Nordsachsen teilen. Denn Landschaft pflegen ist aufwändig, ohne Helfer geht es nicht. Der kleine Garten muss immer wieder mal im Verlauf des Jahres von Unkraut befreit, eventuell mit neuen Pflanzen bestückt und von Verblühtem beräumt werden.

Franziska Heßler-Husung, Hans Husung, Dieter Jungnickel und Karl Pannach (von links) an der Info-Tafel im Fledermausgarten in Bad Düben. Quelle: Kathrin Kabelitz

Landschaftspflegeverband startet Aufruf

Als der Landschaftspflegeverband Nordwestsachen (LPV), der sich als gemeinnütziger Verein dem Schutz und Erhalt der Kulturlandschaft verschrieben hat, im Mai einen Aufruf startete, fühlten sich Franziska Heßler-Husung und ihr Mann Hans Husung sofort angesprochen. Privat beschäftigen sich die Mitarbeiterin des Landschaftsmuseums Dübener Heide und der Bundespolizist mit Gartenarbeit, Wildkräutern und Faltern. Passt also wunderbar zur kleinen Anlage, handelt es sich doch hierbei um einen kleinen Garten, in dem hauptsächlich Pflanzen oder Kräuter stehen, die am Abend aufblühen beziehungsweise stark duften. Mit ihrem besonders intensiven Duft oder der Leuchtkraft ihrer Blüten ziehen sie Insekten wie Mücken, Fliegen, Nachtfalter, Käfer und auch verschiedene Spinnen an, die wiederum die Nahrung für Fledermäuse bilden. Fest steht, dass die Obermühle Heimstatt verschiedener Arten von Fledermäusen ist, wie beispielsweise Wasserfledermaus oder Großer Abendsegler.

Freiwillige bringen den Fledermausgarten an der Obermühle wieder auf Vordermann. Quelle: Kathrin Kabelitz

Zahlreiche Kräuter und Pflanzen wachsen im Fledermausgarten

Immer zu den Öffnungszeiten der Mühle können Gäste in den Garten abbiegen. Zahlreiche Kräuter und Pflanzen wachsen hier. „Mädesüß, verschiedene Sorten Minze, Lavendel, Rosensorten, Taglilie, Gewürze, Lungenkraut“, zählt Franziska Heßler-Husung auf. Im Sommer ist das Kleinod schön schattig gelegen, Bänke laden zum Sitzen ein. Dass sich auf den Aufruf dann doch so wenige gemeldet haben, hat die Bad Dübenerin überrascht. Mit Karl Pannach und Dieter Jungnickel trafen sie und ihr Mann aber auf zwei Gleichgesinnte aus Storkwitz und Schenkenberg, die in der Delitzscher Region schon seit Jahren in puncto Landschaftspflege ehrenamtlich unterwegs sind.

Anlässlich der Initiative „Engel in Aktion“ packten sie zur viert an, setzten neue Begrenzungssteine, brachten Rindenmulch auf die Wege auf, legten eine Schmetterlingswiese an, vervollständigten die Info-Tafel, räumten Totholz weg, pflanzten eine von Dieter Jungnickel selbst gezogene Stinkesche, auch Bienenbaum genannt, an. Die Husungs sind mittlerweile regelmäßig hier anzutreffen. „Immer wenn ich Zeit hab, komm ich her.“ Zu tun gibt es immer was – damit zu einem die Fledermäuse ausreichend Nahrung finden, zum anderen aber Bad Dübener und Gäste Platz zur Entspannung finden.

Auch so manche Streuobstwiese, frisch angepflanzte Gehölze oder diverse Nistkästen brauchen eine helfende Hand. Wer Lust und Zeit hat, ehrenamtlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung für den Landschaftspflegeverband tätig zu werden, der kann sich beim Verein unter Telefon 03423/7393000 melden.

Von Kathrin Kabelitz