Funkmast Hammermühle: Das sagt die BI zum Nein des Stadtrates

Bad Düben

Die BI Sendemast begrüßt die Entscheidung des Bad Dübener Stadtrates zum gemeindlichen Einvernehmen zum neuen Funkmast-Standort in der Hammermühle. „9 von 17 Stadträten haben mit ihrem Nein zum Funkmast in der Waldstraße ein wichtiges Zeichen gesetzt und deutlich gemacht, dass sie die Sorgen und Bedürfnisse der Bürger ernst nehmen – die Demokratie in Bad Düben ist also lebendig, Stadt und Bürger können nun Hand in Hand eine gesunde digitale Zukunft gestalten“, heißt es in einem Schreiben.

„Stadt hat Mitspracherecht bei Standort“

Dabei müsse die Stadt ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen: „Sie hat ausdrücklich ein Mitspracherecht bei der Wahl des Standortes, das sie nun geltend machen kann.“ Auch die einhellige Entscheidung des Stadtrates für ein Mobilfunkvorsorgekonzept sei sehr lobenswert und weitsichtig. Hiermit könne sich die Kurstadt eine Vorreiterposition erobern. Mit diesem Konzept verbunden, so schätzt die BI ein, sind Messungen unabhängiger Gutachter, die auch die aktuelle Standortsuche auf eine objektive Grundlage stellen könnten: „Experten ermitteln den Standort, der die ideale Abdeckung ermöglicht bei gleichzeitig minimaler Strahlenbelastung für die Bewohner. Bevor also unnötig Ressourcen verschwendet werden, wäre es klug, diese Ergebnisse zu berücksichtigen.“

Grundversorgung in Bad Düben ist gesichert

Immerhin bestehe kein Grund zur Eile: „Da wir inzwischen über ein zweifaches Glasfasernetz verfügen, ist die Grundversorgung gesichert, der Grundstein für einen gesundheitsverträglichen digitalen Fortschritt gelegt. Damit ist unsere Kurstadt anderen Gemeinden mitunter um Jahre voraus. Glaubt man der Berichterstattung zur Bekämpfung von Funklöchern, braucht man Masten andernorts dringlicher.“

Über 900 Menschen sind gegen Standort in Wohngebietsnähe

Im Sommer war bekannt geworden, dass Telekom/Deutsche Funkturm GmbH einen 35 Meter hohen Sendemast planen. Nachdem der Stadtrat das gemeindliche Einvernehmen erteilt hatte, gründete sich eine BI, die den Standort in Nähe zum Wohngebiet ablehnt. Über 900 Menschen haben sich mittlerweile dagegen ausgesprochen. Wegen einer leichten Standortverschiebung musste der Stadtrat nun erneut über das gemeindliche Einvernehmen befinden und versagte es diesmal. Alternativstandorte werden noch geprüft, fest steht aber, dass es einen Funkmast geben wird. Bad Düben will nun als erste Stadt in Ostdeutschland ein Mobilfunkkonzept erstellen.

