Furore und Fahrradklingel: Premiere für neuen Dübener Kurrende-Kantor

Bad Düben

“Ein neuer Anfang“ – ein besseres Präludium hätte sich der Dübener Posaunenchor zum Auftakt des Abendsingens nicht ausdenken können. Ein eindringlicher Bläserweckruf: mal forsch fordernd, mal harmonisch weich. Ein guter Fingerzeig für den Verlauf des ersten Kurrende-Konzerts nach der Sommerpause.

Kurrende-Kantorin Neumann bald im Babyjahr

Ja, es gibt wieder einen neuen Anfang beim Dübener Traditionschor, 41 Jahre nach seiner Gründung. Diesmal ungeplant, aber aus einem schönen Grund: Kantorin Elisabeth Neumann erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind und geht anschließend ins Babyjahr. Für den Kurrende-Vorstand bei aller Mitfreude keine ganz einfache Situation: Gesucht wurde in sehr kurzer Zeit eine „Vertretung“ für ein Jahr. Schließlich hatte die Kurrende dann doch die Wahl zwischen zwei Bewerbern. „Wir hätten auch zwei Chorleiter einstellen können –aber das geht nicht. In der Schule kann man sich auch nicht im Wochenwechsel seinen Lieblingslehrer aussuchen“, sagte Kurrende-Vereinschef Ralph Hönemann.

Wahl fiel auf 22-jährigen Kirchenmusikstudenten

Und so fiel die Entscheidung auf Jan-Christoph Weige, 22-jähriger Kirchenmusikstudent aus Halle, der gleichwohl schon Chorleitererfahrungen aus seiner nordhessischen Heimatgemeinde mitbringt. Der erste Eindruck: Nervenflattern kennt der „junge“ Kantor nicht. Ganze zwei Probewochen hatten Weige und Kurrendesänger gemeinsam –und schon gab’s die Feuertaufe im Abendsingen.

Weige legt Wert auf schöne Schlussakkorde

Auch wenn daher kaum genügend Zeit blieb für experimentelle Veränderungen: Ein paar Ideen in Weiges Chormusikgestaltung fielen auf. Die Hervorhebung der Schlussakkorde zum Beispiel: Kaum ein Stück an diesem Abend, wo er nicht ein schönes Crescendo forderte: Also ein Aufblühen des Chors am Ende, der den finalen Klang besonders betont. Oder Weiges ruhiges, schlankes Dirigat –das in seinen wellenartigen Armbewegungen, ohne überflüssigen Aktionismus, auf den Chor gleichwohl Sicherheit und Harmonie überträgt.

Nach dem Segenslied ein Sommertanz

Und so wurden selbst vertraute Werke, wie Schuberts „Ehre sei Gott in der Höhe“ oder der Antwortgesang „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ zu einem sehr runden Klangerlebnis. Das mit dem irischen Segenslied zum Abschluss des Abendsingens sogar noch einen Gänsehautmoment hatte. Der Schlussapplaus war berechtigt –und doch zu früh: Der Posaunenchor ließ es sich nicht nehmen, mit einem furiosen „Dance with me“ zum Tanz in den lauen Sommerabend zu bitten. Herrlich!

Überraschungsgeschenk des Kurrende-Gründers Jakob

Weil aber Neuanfang nur mit Segen gelingen kann, gab es für Neu-Kantor Weige viel Zuspruch von Pfarrerin Eva Fitschen, Kurrende-Chef Ralf Hönemann und dem früheren Chorleiter Lothar Jakob. Letzterer hatte sich noch eine besondere Überraschung einfallen lassen – er schenkte seinem Nachfolger eine Fahrradklingel. Als kleine Anspielung auf dessen Hobby Fahrradfahren. „Und manchmal braucht man die Klingel auch, um mal jemanden zu erschrecken“, so Jakob.

Nächster Auftritt im Magdeburger Dom

Fazit: Ein geglückter Einstand des „Neuen“, der aus dem Übergangsjahr vielleicht sogar ein Erlebnisjahr machen kann. Neugierig darauf darf man sein – die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits am 3. Oktober. Zum Tag der Deutschen Einheit singt die Kurrende auswärts, vor ganz großem Haus. Im Magdeburger Dom wird der Chor ab 17 Uhr ein Abendsingen „Zur äußeren Einheit und inneren Stabilität“ gestalten. Ebenso am 4. Oktober (19 Uhr) in der St. Stephani-Kirche in der Kaiserstadt Goslar. Zurück in Bad Düben wird die Kurrende dieses Chorfahrtprogramms dann am 9. November im Rahmen der Friedensdekade aufführen.

Er leitet für ein Jahr die Bad Dübener Kurrende: Kantor Jan-Christoph Weige (22) Quelle: privat

Von Olaf Majer