Bad Düben

Zu einem Garagenbrand mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee am Mittag des Heiligabends in ein Wohngebiet in der Bernhard-Remmers-Straße in Bad Düben ausrücken.

Vor Ort erkundeten die Kameraden die Lage, leiteten unter schwerem Atemschutz die sofortige Brandbekämpfung ein und kontrollierten den Fortschritt mittels Wärmebildkameras und Drehleiter. Somit konnte eine Brandausbreitung auf das anliegende Gebäude verhindert werden. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet.

Von Kathrin Kabelitz