Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hat in seinem erst kürzlich veröffentlichten sächsischen Verfassungsschutzbericht 2020 eine erneut hohe Anzahl von rechtsextremistischen Straftaten im Landkreis Nordsachsen festgestellt. Zudem bleibt der ehemalige Gasthof im Torgauer Ortsteil Staupitz weiterhin das wohl wichtigste Konzertobjekt der sächsischen rechtsextremistischen Szene.

Nordsachsen zählt zu den Hochburgen

Laut Verfassungsschutzbericht, den Innenminister Roland Wöller (CDU) und der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, Dirk-Martin Christian, nun in Dresden vorstellten, gebe es in Sachsen immer mehr Extremisten. Der Innenminister stellte klar, dass der Rechtsextremismus – im Vergleich zum Linksextremismus – das weitaus größere und allumfassende Problem in Sachsen sei.

Nordsachsen zähle erneut zu den Hochburgen im Freistaat. Der rechtsextremistischen Szene im Landkreis waren im Berichtsjahr wie bereits 2019 zwischen 150 und 200 Personen zuzurechnen. 2018 waren es noch gut 100 Personen weniger. Im Vergleich zu anderen Regionen im Freistaat Sachsen liegt das Personenpotenzial damit weiterhin im mittleren Bereich. Aufgrund der Corona-Pandemie war auch im Landkreis Nordsachsen ein Rückgang öffentlichkeitswirksamer rechtsextremistischer Aktivitäten zu verzeichnen.

113 rechtsextremistische Straftaten

Das Landesamt registrierte in Nordsachsen 2020 insgesamt 113 rechtsextremistische Straftaten, 2019 waren es noch 140, in 2018 gab es 137 Fälle. Im Bereich der Gewalttaten gingen die Zahlen zurück. Verzeichnete das Landesamt 2019 noch fünf Fälle, waren es im vergangenen Jahr nur noch zwei.

Dem Bericht zufolge ist der ehemalige Gasthof im Torgauer Ortsteil Staupitz das wichtigste Konzertobjekt der sächsischen rechtsextremistischen Szene. In dem Gasthof fanden insgesamt fünf von zehn behördlich im Freistaat genehmigten Konzertveranstaltungen statt. Die Organisatoren versuchten laut Landesamt nach Abklingen der ersten Corona-Welle ab September 2020 verstärkt, das Konzertgeschehen zu reaktivieren. Unter Auflagen fanden schließlich im September und Oktober insgesamt drei Veranstaltungen mit reduzierter Teilnehmerzahl statt. Von der Durchführung weiterer Konzerte wurde abgesehen, als sich gegen Ende des Vorjahres wieder ein ansteigendes Infektionsgeschehen abzeichnete.

NPD verliert an Einfluss

Unter anderem trat die rechtsextremistische Musikgruppe „Feindnah“ Anfang Februar vor 170 Besuchern auf. Einige Bandmitglieder stammen aus Wurzen und waren laut Bericht früher Mitglied der nicht mehr aktiven rechtsextremistischen Terror Crew Muldental.

Im Landkreis Nordsachsen existiert laut Landesamt ein kleiner NPD-Kreisverband. Dieser verfügt seit den Kommunalwahlen im Mai 2019 aber nur noch über ein Kreistagsmandat. Damit habe die Partei im Vergleich zu den Vorjahren keinen politischen Einfluss mehr auf Ebene der Stadt- und Gemeinderäte.

Keine aktive autonome Szene in Nordsachsen

Der „Stützpunkt“ der Jungen Nationalisten (JN) zählte bis 2016 zu den aktiven „JN-Stützpunkten“ in Sachsen. Inzwischen sei im Landkreis nur noch ein vergleichsweise geringes Aktionsniveau zu verzeichnen. Diese Entwicklung sei bemerkenswert, da der amtierende JN-Bundesvorsitzende Paul Rzehaczek seit November 2019 seinen Wohnsitz im Landkreis Nordsachsen hat.

Laut Verfassungsschutz werde der Einfluss sächsischer Mitglieder der JN auf die Bundes-JN mit Rzehaczek und dem Dresdner Maik Müller als dessen Stellvertreter weiter steigen. Sie werden versuchen, die Jugendorganisation wieder aktiver und attraktiver für junge Menschen zu gestalten, schätzt das Landesamt ein. Die Organisation habe aktuell nur wenige aktive Mitglieder.

Laut Bericht gab es im Landkreis Nordsachsen 2020 keine aktive autonome Szene. Entsprechende Aktionen im Landkreis gehen aufgrund der örtlichen Nähe zu Leipzig vor allem auf Aktivitäten dortiger linksextremistischer Gruppierungen und Einzelpersonen zurück. Im Berichtsjahr waren lediglich einzelne Aktivitäten in den Themenfeldern „Antirepression“ und „Antifaschismus“ zu verzeichnen.

