Bad Düben

Auf der Burg in Bad Düben steigt am Sonnabend und Sonntag ein historisches Mittelalterspektakel. Handwerksleute, gekleidet wie einst, kann man bei der Ausübung alter Handwerkskünste bestaunen und sogar selbst Hand anlegen. Unter den über 40 Handwerker- und Händlerständen kann man unter anderem den Lederer, die Porzellanmalerin und den Holzdrechsler sehen.

Ritterkämpfe sind auch wieder zu erleben. Quelle: Steffen Brost

Schleifer Rudi macht Messer wieder scharf

Auch der mittelalterliche Schleifer Rudi ist auf dem Markt zu finden, der einen der ältesten Berufe des fahrenden Volkes ausübt. Äxte, Beile und Messer erhalten auf seinem Schleifstein wieder Schärfe. Also herbeiströmendes Volk – bringt alle eure stumpfen Messer mit, um diese schärfen zu lassen. Wie es Sitte und Brauch in der damaligen Epoche war, findet sich an diesen Tagen „allerley Künstlervolk auf dem Markte ein, um das Volk auf das Trefflichste zu unterhalten“.

Gaukler-Duo Confilius zeigt trickreiche Jonglagen

So auch das Gaukler-Duo „Confilius“, welches das Volk mit trickreicher Jonglage und Gaukelei begeistert. Puppenspieler „Christopher vom Allaunberg“ entführt die kleinen Ritter und Prinzessinnen mit seinen Geschichten in die Zeit des Mittelalters.

Confilius kommt zum Mittelalterspektakel in Bad Düben Quelle: privat

Im Ritterlager kann man den „Thüringer Ritterorden“ beobachten. Sie lassen die Ritterzeit wieder aufleben. Kampfesmutig bis zur letzten Minute verteidigen die Ritter und Knappen mit scharfem Schwert ihre Auffassung von Ruhm und Ehre. So, wie sie auch ihre Schutzbefohlenen vor Überfällen, Dieben und allerlei Gesindel geschützt haben.

Musikanten spielen mittelalterliche Klänge

Im Zentrum dieses bunten Treibens aber stehen die Musikanten mit ihren alten Liedsätzen und mittelalterlicher Musik. So bringen die Spielleut von „Fabula“ mit rhythmischer Sackpfeifenmusik gute Laune, die Tanzbeine zum Wirbeln, die Herzen zum Lachen und das Blut in Wallung.

Fabula kommt zum Mittelalterspektakel in Bad Düben Quelle: privat

Auch für die Kinder gibt es viel zu entdecken. Neben Kerzen ziehen und Esel reiten, können sie sich beim Kinderritterturnier unter Beweis stellen, Bogen schießen oder mit dem historischen Karussell fahren. Mit reiner Muskelkraft betrieben, dreht es sich so schnell, dass die Kinder nur so jauchzen werden.

Im Badehaus gibt es einen heißen Aufguss

Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Badehaus, welches mit heißen Wassern, duftenden Ölen und Kräutern auf keinem mittelalterlichen Markt fehlen darf. Mögen die Besucher den recht freizügigen Badefrauen dabei zusehen, wie sie dem gemeinen Marktvolk nach getaner Arbeit in hölzernen Zubern den Staub aus dem Pelz waschen.

Ein Puppenspieler ist auch wieder dabei. Quelle: privat

Für die Gaumenfreuden der Gäste ist bestens gesorgt. Garküchen und Tavernen stehen bereit, die Lager sind zum Bersten gefüllt und laden bei Ritterbier, Met, bei Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder anderen Köstlichkeiten zum Verweilen und Schlemmen ein.

Von LVZ