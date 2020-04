Gefahr: Stolperfallen auf dem Marktplatz in Bad Düben

Bad Düben

Die Stadtverwaltung in Bad Düben hatte zahlreiche Bänke und Sitzmöglichkeiten im Kurpark, auf dem Paradeplatz und am Markt abgebaut. Hintergrund der Maßnahme war, dass Menschenansammlungen wegen der Corona-Krise vermieden werden sollen. Am Markt und Paradeplatz öffneten zudem die beiden Eisdielen. Damit sich die Leute mit ihrem Eis nicht in großen Gruppen im Umfeld der Eisdielen aufhalten, wurden die Bänke entfernt.

Zehennagel abgerissen

Jetzt meldete sich ein Leser der Leipziger Volkszeitung zu Wort, der über Ostern die Eisdiele am Markt besuchte. „Durch das Entfernen der Bänke ragen jetzt die Fundamente bis zu zehn Zentimeter aus dem Boden. Der ganze Platz ist voll mit diesen Stolperfallen. Nichts ist gekennzeichnet, nichts ist abgesperrt. Ich wäre heute selbst fast gestürzt und habe, während ich am Markt war, beobachtet, wie ein Kind gestürzt ist und sich ein älterer Herr in Sandalen den Zehennagel abgerissen hat. Was für ein Schildbürgerstreich“, schilderte der Leser.

Das sagt die Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) versprach Abhilfe. „Es tut mir leid und ich bin froh, das nichts Schlimmeres passiert ist. Wir haben das nicht als große Stolperfalle gesehen. Wir werden das umgehend beheben und absperren. Ich gehe zudem davon aus, dass wir ohnehin nächste oder übernächste Woche die Bänke wieder komplett aufbauen können, wenn die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote etwas gelockert werden“, so Münster.

Von Steffen Brost