Geheimnis gelüftet: Was im Turmknopf von Schloss Pressel war

Pressel

Der Turm vom Presseler Schloss, das derzeit saniert wird, ist eingerüstet. Doch die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten der Dachkonstruktion, die starke Beschädigungen durch Wurmbefall gezeigt hatte, neigen sich dem Ende zu.

Blick in die Dachkonstruktion, sie war durch Wurmbefall stark beschädigt. Quelle: Gemeindeverwaltung

Somit naht der Tag, an dem die Metallkugel mit den Zeitkapseln, auch Turmknopf genannt, wieder auf der Spitze befestigt wird. Öffnung und Sichtung des Kugelinhalts fanden coronabedingt ohne Publikum statt, ebenso die Neubefüllung. Deshalb steht nun die Frage: Was befand sich in den Kapseln?

Reinhard Flehmig hat die Kugel gesichtet

Auskunft kann der Presseler Reinhard Flehmig geben, der den Inhalt entnahm, sicherte und komplett digitalisierte. So fanden sich mehrere Ausgaben der Leipziger Volkszeitung von Mitte August 1990.

Reinhard Flehmig mit Dokumenten aus der Zeitkapsel des Turmknopfes von Schloss Pressel. Quelle: Heike Nyari

Zu lesen war da in der Lokalausgabe am 18. August etwas über den Schlüsselschnelldienst von Dirk Petersohn. „Seit der deutlichen Ausschilderung an der Bitterfelder Straße ist die Kundenzahl sprunghaft angestiegen“, heißt es und, dass er mit seiner Dienstleistung in Bad Düben eine Marktlücke erschloss. Außerdem ist zu lesen, dass zur Freude der Bad Dübener mit der baulichen Erneuerung der Gustav-Adolf-Straße begonnen wurde.

Erste Fahrten in den Heidepark Soltau

Am 11. August erfuhren die Leser etwas zur Geschichte der Lutherlinde im Ortsteil Hammermühle. Am 14. August wurde das Postamt in Eilenburg-Ost wegen umfangreicher Rekonstruktionsmaßnahmen geschlossen und zudem wurde bekannt gegeben, dass das Reiseunternehmen Paul Geißler Ausflüge zum Heidepark Soltau und Einkaufsfahrten nach Westberlin anbot. Am 16. August gab es einen Bericht über die Eröffnung einer Quelle-Agentur und es wurde ein Konzert mit dem Bläserensemble des Gewandhauses zu Leipzig im Schloss Wölkau angekündigt.

Interessantes zur Ortsgeschichte

Natürlich berichtete die LVZ auch über Pressel und Görschlitz. 1990 wählten die Einwohner ihre Gemeindevertreter. In der Kugel befand sich die Liste der damaligen Kandidaten. „Dabei entdeckte ich auch meinen eigenen Namen“, erzählt Reinhard Flehmig, der seinerzeit für die LDPD kandidierte und gewählt wurde. Weitere Dokumente waren ein Werbeplakat für eine Tanzveranstaltung am Presseler Teich, eine von Franz Schneider verfasste Schulchronik, die von Karlheinz Herrmann zu Papier gebrachten Ausführungen über die Erbauer des Schlosses, die Familie Gereke, und einige Fotografien von der Presseler Oberschule.

Zeitkapseln sind neu gefüllt

Mittlerweile wurden die Zeitkapseln wieder neu gefüllt und warten nun darauf, im Turmknopf versenkt zu werden. Die Zuarbeit von Gemeinde und Vereinen erfolgte coronabedingt kontaktlos und digital. Aus Platzgründen wurden diesmal alle acht 1990er-Ausgaben der LVZ, die 1990er-Wahlunterlagen sowie alle anderen Dokumente in digitaler Form auf einem gut verpackten Stick gespeichert beigefügt.

In Papierform gelangte jetzt eine aktuelle Wochenend-Ausgabe der LVZ in die Kapsel. Hinzu kamen der Dübener Wochenspiegel vom 17. März und ein Sachsen-Sonntag sowie Projektunterlagen und Fotos des Schlosses. Wer all das mal sichtet, erfährt zum einen etwas über den Gemeinderat, die Presseler Vereinsarbeit und natürlich – die Corona-Pandemie. Zur guten Letzt kamen Geldmünzen ins Gefäß: DDR-Mark, D-Mark und Euro.

Von Heike Nyari