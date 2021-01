Bad Düben

Kurz vor Weihnachten sollte das letzte von vier Konzerten der neuen Anrechtsreihe „Classic meets Bad Düben“ im Heide Spa stattfinden. Corona bremste das aus. Doch der Blick geht nach vorn. Fünf Sonntags-Termine sind für 2021 avisiert – am 14. März, 2. Mai, 29. August, 17. Oktober und 19. Dezember, jeweils um 15 Uhr. Angekündigt sind „erfrischende, emotional bewegende und energiegeladene Programme mit den Musikern.“

Drei von vier Konzerten konnten 2020 stattfinden

Seit März ist die Sächsische Bläserphilharmonie mit der Konzertreihe „Classic meets Bad Düben“ im Kursaal zu Gast. „Nach drei erfolgreichen Konzerten, trotz eingeschränkter Bedingungen, bedankt sich das Orchester herzlich bei seinem Publikum für den jubelnden Applaus, das Verständnis und die Treue“, heißt es in einer Mitteilung.

Nordsachsens Landrat ist Schirmherr der Reihe

„Classic meets Bad Düben“ wird im Rahmen des Projektes „LandKultur“ vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert und steht unter Schirmherrschaft von Landrat Kai Emanuel (parteilos). Die Förderung ermöglicht dem Publikum, mit einem kostenfreien Bustransfer zum Veranstaltungsort und wieder zurück zu gelangen. Vier verschiedene Buslinien, extra für das Publikum arrangiert und im Konzertpreis enthalten, fahren von Delitzsch, Bitterfeld-Wolfen, Eilenburg und Torgau über Zwischenhalte bis vor die Tür des Heide Spa sowie nach dem Konzert wieder retour.

Bustransfer wird wieder angeboten

Für die Anrechtsreihe 2021 soll der Bustransfer-Service an die Wünsche der Konzertbesucher angepasst werden. Angedacht ist beispielsweise, einen zusätzlichen Halt in Eilenburg-Ost anzubieten. Weitere Anregungen zu Abfahrtszeiten und Haltestellen können per E-Mail an landkultur@saechsische-blaeserphilharmonie.de oder telefonisch unter 034345 52580 mitgeteilt werden.

Die Karten für das Anrecht auf alle fünf Konzerte sind im Heide Spa Bad Düben, an allen LVZ/TZ-Geschäftsstellen, unter der kostenfreien Tickethotline 0800 2181050, an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen sowie unter www.ticketgalerie.de erhältlich. Informationen unter Telefon 034345 52580 und unter www.sächsische-bläserphilharmonie.de.

