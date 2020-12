Eilenburg

Der Landkreis Nordsachsen führt ab Januar wieder die gelbe Tonne ein. Doch die wenigsten Kommunen werden auf dieses System umgestellt, weil sie es ablehnen. Lediglich die Gemeinden Wiedemar, Löbnitz, Rackwitz und Doberschütz sowie die Ortsteile von Delitzsch und Schkeuditz verabschieden sich von den gelben Säcken – und das aus gutem Grund, wie der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) für seine Kommune erklärt: „Die Vorzüge der gelben Tonne sind, dass sie für mehr Sauberkeit in unseren Dörfern sorgt.“

Katzen reißen Säcke auf

Vor vielen Grundstücken gebe es eine Wiesenfläche bis zur Straße. Die Leute stellen die gelben Säcke dann abends raus bis an die Straße – und im schlimmsten Fall weht der Wind sie auf die Straße, die Autos reißen die Säcke auf und der Plastemüll fliegt herum. Selbst Katzen würden sich an den gelben Säcken zu schaffen machen. Auch dann sieht es mitunter schlimm aus, weil der Müll herumflattert.

Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz hält die gelbe Tonne für die bessere Variante. Quelle: Wolfgang Sens

Laut Märtz würden die gelben Tonnen noch im Dezember geliefert und kämen dann zunächst in den Bauhof, wo die Mitarbeiter die Tonnen komplettieren, also die Deckel drauf machen und die Transponder befestigen. Die Chips besitzen eine Codenummer, mit der die jeweilige Tonne eindeutig identifiziert und einem Grundstück zugeordnet werden kann. Im Januar oder Februar, so der Bürgermeister weiter, werden die gelben Behälter an die Grundstücke ausgeliefert und sind einsatzbereit. „Man bekommt in eine gelbe Tonne etwa vier gelbe Säcke rein. Und man kann das Ganze noch pressen. Damit sollte jeder gut zurecht kommen“, so Märtz.

Das gilt in Eilenburg und Bad Düben

Die Stadt Eilenburg wiederum hat sich gegen die Einführung der gelben Tonne entschieden. Hintergrund: Der Landkreis Nordsachsen hatte die Städte und Gemeinden über die Möglichkeit der Einführung der gelben Tonne im Jahr 2019 informiert und Vor- und Nachteile des gelben Sackes und der gelben Tonne aufgezeigt. „Die Stadträte haben sich in der Sitzung am 3. September 2019 mehrheitlich für den gelben Sack ausgesprochen, da der Abholrhythmus beibehalten werden kann und die Fehleinwürfe wie Müllentsorgung geringer als bei der gelben Tonne sind“, erklärt Stadtsprecherin Katharina Eidner.

Dabei hatte vor allem die Stadt Eilenburg immer wieder Probleme mit gelben Säcken. So landete im vorigen Jahr vermehrt im Stadtgebiet nicht ausschließlich dafür vorgesehenes Material darin, sondern Bürger entsorgten Speisereste illegal. Waschbären und Ratten fielen dann über die Säcke her. Auch die Eilenburger Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft wies 2019 auf diese Problematik hin. An Mehrfamilienhäusern türmten sich regelmäßig die gelben Säcke und anderer Müll. Inzwischen scheint sich die Situation an den neuralgischen Punkten verbessert zu haben.

Leute werfen Müll in gelbe Tonne

Die Stadt Bad Düben wird ebenfalls bei den gelben Säcken bleiben, wie Gabriele Leibnitz von der Stadtverwaltung sagte. Und auch die Gemeinde Laußig hat sich für die Beibehaltung der gelben Säcke positioniert. „Bei der gelben Tonne haben wir das Problem, dass die Leute eben nicht nur Plastik reinschmeißen, sondern anderen Müll“, sagt Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos), der auch im Umweltausschuss des Landkreises sitzt. Dort sei auch Thema gewesen, gelbe Säcke aus stärkerem Material bereitzustellen. Ob das umgesetzt wird, weiß er nicht. Die Materialbeschaffenheit der Säcke sei nach Angaben des Landratsamtes im Vertrag Duales System – Entsorger festgeschrieben. Die Säcke hätten demnach eine Mindeststärke von 22 oder 15 Mikrometer.

Problem in Jesewitz

Ebenfalls halten die Gemeinden Mockrehna, Zschepplin und Jesewitz an den gelben Säcken fest. Doch der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sieht nunmehr ein Problem im Raum stehen, denn einige Hausbesitzer würden in seiner Gemeinde auch die gelbe Tonne nutzen. Tauchnitz fragt sich: Werden die gelben Tonnen dann künftig nicht mehr abgeholt? Dazu der Bau- und Umweltdezernent des Landkreises Nordsachsen, Eckhard Rexroth: „In Teilbereichen des Entsorgungsgebietes wurde zeitweilig auch die Tonne gekippt, obwohl die gelben Säcke hätten verwendet werden müssen. Zur Klarstellung hat beispielsweise die Alba im Oschatzer Gebiet in den letzten Wochen gerade allen Bürgern, die unberechtigt eine Tonne bereitgestellt haben, mitgeteilt, dass diese nicht mehr geleert wird.“ Nach Auffassung des Landratsamtes träfe dies nun auch für die Gemeinde Jesewitz zu. Dort sammeln die Kreiswerke Delitzsch die gelben Säcke ein – und eben künftig ausschließlich die gelben Säcke.

Entsorgungstermine für 2021 im Abfallkalender oder in der App Ob gelber Sack oder gelbe Tonne – die Entsorgungstage bleiben davon unberührt. Für das neue Jahr können die Entsorgungstage den Veröffentlichungen im Abfallkalender der Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen ASG mbH (www.asg-nordsachsen.de) und der Kreiswerke Delitzsch GmbH (www.kwdz.de), hier unter der Rubrik Abfalltermine, sowie der AbfallApp des Landkreises Nordsachsen entnommen werden.Die gelben Tonnen stellen Nutzer analog zu den bereits vorhandenen Behältern ab 6 Uhr vor das Grundstück beziehungsweise an der nächsten befahrbaren Straße zur Leerung bereit. Bereits gefüllte Säcke können übergangsweise ebenfalls noch bereitgestellt werden.Mit der Umstellung wird gleichzeitig die Ausgabe der Säcke eingestellt. Falsch befüllte Behälter werden mittels Aufkleber gekennzeichnet und bleiben ungeleert stehen. Sie können diesen Behälter nachsortiert bei der nächsten Entsorgung bereitstellen oder zwischenzeitlich als Restabfall entsorgen lassen. Im Wiederholungsfall kann der Behälter von der Entsorgung ausgeschlossen oder ersatzlos abgezogen werden.(Quelle: Kreiswerke)

Von Nico Fliegner