Geschenk-Idee: Ein Stück Wiesenglück aus der Dübener Heide

Tornau/Bad Düben

Wer noch auf der Suche nach einer originellen Weihnachtsgeschenkidee ist, kann bei seinen Liebsten mit einer Beteiligung am „Wald-Wiesen-Traum“ punkten. Dahinter verbirgt sich ein neues Crowdfunding-Projekt aus dem Verein Dübener Heide, bei dem Beschenkte automatisch zum Unterstützer der Region werden. Crowdfunding bedeutet Schwarmfinanzierung und meint das Sammeln vieler kleiner Geldbeträge, meist über eine Internetplattform, für ein spezielles Vorhaben mit symbolischer Gegenleistung.

Heide-Verein will drei Hektar Wiese im Fliethbachtal erwerben

In diesem Fall bietet sich dem Verein Dübener Heide die einmalige Möglichkeit, eine drei Hektar große artenreiche Waldwiese im malerischen Fliethbachtal zwischen Kemberg und Bad Schmiedeberg zu erwerben und langfristig mit ihren wertgebenden Arten und in ihrer Schönheit zu erhalten. Waldwiesen waren und sind prägende Bestandteile der Landschaft der Dübener Heide. Heute sind sie europaweit geschützt und bedroht zugleich.

Unterstützer erhalten attraktive Gegenleistungen

Wer das Projekt mit einem Geldbetrag unterstützt, erhält exklusive Gegenleistungen. Ab 30 Euro darf man sich zum Beispiel einen bunten Wald-Wiesen-Strauß selber pflücken, ab 50 Euro gibt es einen Weihnachtsbaum aus dem Reinharzer Wald und wer 100 Euro und mehr zahlt, nimmt an einem Wald-Wiesen-Erlebnis mit regionalen Köstlichkeiten teil.

Vorhaben läuft bis 27. Januar 2020

Das Vorhaben wird auf Deutschlands zweitgrößter Crowdfunding Plattform „VisionBakery“ unter www.visionbakery.com/waldwiese durchgeführt. Bis zum 27. Januar, 18.31 Uhr, kann es unterstützt werden. Erhält das Projekt bis dahin mindestens 9847,20 Euro, wird es finanziert. Ansonsten erhalten die Spender ihr Geld zurück. Der gewünschte Geldbetrag kann dort direkt via PayPal oder Banküberweisung eingezahlt werden. Über das Portal konnten schon einige Projekte in der Region erfolgreich unterstützt werden. So unter anderem zweimal Aufführungen vom Land-schafft-Theater, ein Wolfstag in der Dübener Heide, Holzzarge für Honigbienen in Schnaditz und ein Schaufenster für die Streuobstwiese im Eilenburger Ortsteil Hainichen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 0160/1228586 oder per E-Mail an engagement2020@naturpark-duebener-heide.com./ www.naturpark-duebener-heide.de

Von LVZ