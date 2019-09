Gibt es viertes Dübener Landschaftstheater?

Bad Düben

Ein Jahr und zwei Tage nach dem Finale von „Die große Reise“ des Bad Dübener Landschaftstheaters gab es ein Wiedersehen beim Erinnerungsfest und der Präsentation vom Making-of-Film in der Kohlrabibar in der Gartenanlage Am Schwarzbach. Die Kohlrabibar war 2018 für einige Wochen das Basislager des Theaterspektakels, hier wurden Kostüme und Dekoration gelagert.

Wollt ihr 2021 wieder spielen?

Fast alle waren zum Treffen gekommen. Ob Hobbyschauspieler oder Profis wie Melanie Marschke (Soko Leipzig), der Turnverein Blau-Gelb 90, Vertreter der Kurrende, der Band Heimspiel und der Gruppe Anima. Es wurde gelacht, gescherzt und natürlich auch die wichtigste Frage des Abends gestellt: Gibt es ein viertes Bad Dübener Landschaftstheater 2021?

Zur Galerie Das Landschaftstheater spielte 2018 in Bad Düben an insgesamt sechs verschiedenen Stellen in der Kurstadt – von den Muldewiesen bis zum Bahnhof.

„Wir hatten Sehnsucht nach euch und mit einem Jahr Abstand wollten wir uns mal treffen. Wir wollen auch überlegen, ob und wie es weitergeht“, begrüßte Ideengeberin und Textschreiberin Henriette Lippold. Auch Regisseur Stefan Kaminsky war begeistert vom enormen Zuspruch seiner Bad Dübener Theaterfamilie. „Ihr seid der Wahnsinn. Wenn wir nachdenken, ob es ein viertes Landschaftstheater geben soll, brauchen wir euch natürlich. Aber wir wollen auch eure Meinung hören. Wollt ihr 2021 wieder spielen?“, fragte Kaminsky in die Runde.

„Ich würde gerne wieder mitmachen“

Auf eine deutliche Antwort musste er nicht lange warten. „Es war ein Geschenk, im vergangenen Jahr dabei zu sein. Ich möchte noch mal. Unbedingt“, sagte Alex Grothe. Auch Angelika Lippold wäre gerne wieder mit dabei. „Die Bad Dübener sind beim Landschaftstheater Wege durch ihre Stadt gegangen, die sie noch nie gegangen sind. Ich bin dabei“, so die Bad Dübenerin. 2015 noch als Zuschauern dabei, stand Nicole Liebmann 2018 mit auf der Bühne. „Ich bin stolz, dabei gewesen zu sein. Ich würde gerne wieder mitmachen“, sagte die Kurstädterin.

„Können uns ein viertes Landschaftstheater mit euch vorstellen“

Aber Henriette Lippold machte auch klar, dass ein viertes Landschaftstheater kein Selbstläufer wäre. „Wir müssen rechtzeitig mit möglichen Geldgebern ins Gespräch kommen, müssen Förderanträge schreiben und vieles andere mehr. Uns ist auch bewusst, dass wenn wir wieder zum Start aufrufen, viele neue interessierte Bad Dübener mitmachen wollen. Wie kriegen wir alle unter einem Hut? Solche und andere Fragen müssen wir dann beantworten können. Aber grundsätzlich könnten wir uns ein viertes Bad Dübener Landschaftstheater mit euch vorstellen“, ließ Lippold am Ende die Katze aus dem Sack.

Akteure wollen 2021 wieder dabei sein

Für viele Bad Dübener gehört das Theater schon zur Kurstadt. Denn als 2012 zum ersten Mal „Die große Suche“ gespielt wurde, ahnte noch niemand, dass es 2015 eine zweite Auflage mit „Die große Dürre“ und 2018 Nummer drei „Die große Reise“ geben wird. Doch der riesige Zuspruch des Spektakels ließ die Organisatoren bislang immer weitermachen. Über 2000 Besucher wurden in den insgesamt sechs Vorstellungen gezählt. Fast 150 Hobbyschauspieler, Helfer vor und hinter den Kulissen, Vereine wie der Bad Dübener Turnverein Blau-Gelb 90, die Kurrende, der Posaunenchor, die Band Heimspiel und die Gruppe Anima waren dabei. Und wollen es auch 2021 wieder sein.

Von Steffen Brost