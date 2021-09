Oschatz/Nordsachsen

Es ist geschafft: Der gebürtige Oschatzer Sven Wolf hat den 7134 Meter hohen Pik Lenin erklommen. Gerade einmal vier von zwölf im Team gestarteten Bergsteigern standen am Ende auf dem Gipfel. Und er war einer von ihnen. Wir haben mit dem 45-Jährigen gesprochen.

Sven Wolf Quelle: privat

Schön, dass Sie wieder zurück sind. Wie geht es Ihnen?

Vielen Dank, mir geht’s sehr gut. Nach all den Anstrengungen in den letzten Wochen realisiert man so allmählich, welche Leistung man am Berg vollbracht hat und in was für einer grandiosen Landschaft man unterwegs war. Ich war in einem tollen Team, habe interessante Menschen und die herzliche kirgisische Gastfreundschaft kennengelernt. Es war ein Erlebnis, welches ich noch lange in mir tragen werde.

Zur Person: Sven Wolf Sven Wolf ist gebürtiger Oschatzer, 45 Jahre alt und Sportwissenschaftler. Schon als Kind probierte er sich in Oschatz beim Fechten im Verein aus, focht später bei nationalen und internationalen Turnieren. Er studierte Sportwissenschaften in Leipzig, arbeitete dann als Trainer, Therapeut, Sportlehrer und bei einer Krankenkasse. Inzwischen lebt der ehemalige Oschatzer mit seiner Frau Maren in Ansbach in Bayern. Als Bergsteiger stand er unter anderem schon auf zahlreichen Alpen-Gipfeln sowie auf dem Aconcagua, dem höchsten Berg der Südhalbkugel.

Können Sie Ihre Reise beziehungsweise die Bergbesteigung kurz beschreiben?

Unser Expeditionsziel, der Pik Lenin, ist der höchste Berg der Trans-Alai-Kette im nördlichen Teil des zentralasiatischen Pamir. Er ist einer der höchsten Berge der ehemaligen Sowjetunion. Am 24. Juli bin ich zusammen mit weiteren Bergsteigern in die Hauptstadt Bischkek der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgistan geflogen. Danach ging es in die alte Handelsstadt Osh und von da weiter über den Pamir Highway ins Basecamp Atschik Tasch auf 3600 Meter Höhe. Von hier aus wurden erste Akklimatisationstouren in den umliegenden Bergen unternommen, bevor es dann in einer Tageswanderung von sieben Stunden ins vorgeschobene Basecamp auf dem Lenin-Gletscher in 4400 Meter Höhe ging. Dabei wurde die gesamte Bergsteigerausrüstung, Verpflegung und Hochlagerausrüstung von Kirgisen auf Pferden transportiert. Vom vorgeschobenen Basecamp ABC standen uns dann zwei Wochen zur Verfügung, um den Berg zu besteigen. Die Besteigung des Pik Lenin erfolgte über seine mächtige Nordflanke und entlang des Westgrats im Expeditionsstil mit zwei Hochlagern in 5300 Meter und 6100 Meter Höhe.

Übernachten in der eiskalten Schneewüste: Lager am Berg. Quelle: privat

So eine Besteigung bis auf über 7000 Meter ist ziemlich gefährlich. Hatten Sie keine Angst?

Nein, Angst hatte ich keine, da ich gut vorbereitet und mit Demut und Respekt diese Herausforderung angegangen bin. Dennoch gab es einige Situationen, wo es einem schon etwas mulmig wurde.

Welche Situationen waren das? Haben Sie ein Beispiel?

Wenn man beispielsweise nachts im Hochlager auf 5300 Meter im Zelt Lawinenabgänge hört und man im Hinterkopf hat, dass genau dieses Lager im Jahr 1990 von so einer Lawine verschüttet wurde. Damals kamen 43 Bergsteigerinnen und Bergsteiger ums Leben. Nur wenige konnten geborgen werden. Der Gletscher hat sie aufgenommen und ins Tal transportiert. Bei einer unserer Wanderungen nahe des vorgeschobenen Basecamps auf 4400 Meter haben wir Leichenteile und Überreste der Tragödie gefunden. Da werden einem die Risiken, die man eingeht, vor Augen geführt und man fängt an nachzudenken.

Stimmungsvolle Eindrücke am Pik Lenin. Quelle: privat

Sie hatten sich im Vorfeld daheim mit einem Höhenzelt und Höhengenerator vorakklimatisiert. War Ihre Vorbereitung erfolgreich oder hatten Sie mit Symptomen der Höhenkrankheit zu kämpfen?

Seitdem mir bewusst ist, dass sich mein Körper nur langsam an die Höhe anpasst und ich damals am Kilimandscharo aufgrund ungenügender Akklimatisation abbrechen musste, führe ich diese Vorakklimatisation im Vorfeld daheim durch. Das Training reicht aus, um in den ersten Lagern Symptome der Höhenkrankheit auszuschließen. Die endgültige Akklimatisation findet dann vor Ort statt. Ich hatte bei unserem ersten Aufstieg zum zweiten Hochlager auf circa 6000 Meter mit Schwindel und einem Leistungseinbruch zu kämpfen, der mich zwang, wieder abzusteigen. Auf 5300 Meter ließen die Symptome dann wieder nach. Einige Teamkameraden hatte es allerdings schlimmer erwischt. Zwei Bergkameraden mussten beispielsweise nachts aus den Hochlagern runtergebracht werden, da sich ihre Gesundheit zunehmend verschlechterte. Und der nächtliche Abstieg durch den Gletscherbruch mit seinen Spalten war in doppelter Hinsicht lebensgefährlich.

Wie kalt war es eigentlich am Berg?

Das war ganz unterschiedlich und von der Höhe sowie Tageszeit abhängig. Im Basecamp auf 3600 Meter Höhe konnte es tagsüber bis zu 20 Grad angenehm warm werden, während wir auf unserer Gipfeletappe bei Temperaturen um die minus 25 bis minus 30 Grad unterwegs waren. Die Kälte vor allem in den Hochlagern war ein richtiges Problem. Auf 6100 Meter im zweiten Hochlager bin ich früh bei minus 15 Grad im vereisten Zelt aufgewacht. Wir hatten teilweise nächtliche Schneestürme mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Im Basecamp haben wir einen Bergkameraden mit erfrorenen Fingerkuppen an beiden Händen kennengelernt. Die waren komplett schwarz. Er hatte Probleme beim Anlegen seiner Steigeisen gehabt und musste dabei seine Handschuhe ausziehen. Aber auch bei anderen Bergsteigern waren Erfrierungen im Gesicht deutlich erkennbar. Die Kälte war es auch, die weitere Teamkameraden zur Umkehr zwang, da sie schlichtweg Angst vor Erfrierungen hatten.

Die Ausrüstung und die Verpflegung wurden per Pferd zum Camp am Fuß des Berges transportiert. Quelle: privat

Wie hat es sich angefühlt, auf dem Gipfel anzukommen?

Vom Hochlager 2 auf 6100 Meter haben wir insgesamt neun Stunden für circa 1000 Höhenmeter Aufstieg zum Gipfel gebraucht. Zum Vergleich, in den Alpen würde ich die gleiche Strecke in zweieinhalb Stunden zurücklegen. Es ist natürlich ein erleichterndes Gefühl, wenn man dann endlich auf dem Gipfel steht. Der Blick in die Bergwelt nach Tadschikistan ist überwältigend. Aufgrund der Anstrengung stellte sich bei mir allerdings kein euphorisches Gefühl ein, denn ich wusste, dass der Gipfel nur einen Wendepunkt darstellt. Der bekannte Bergsteiger Hans Kammerlander hat mal gesagt: Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist, denn vorher gehörst du ihm. Der Abstieg hat dann noch einmal fünf Stunden gedauert, sodass wir nach 14 Stunden wieder im Hochlager 2 ankamen. Erst im Basecamp auf 4400 Meter, als die Anspannung dann allmählich abfiel, habe ich realisiert, was ich da gerade geleistet hatte.

Unterwegs in einer großartigen Landschaft. Quelle: privat

Konnten Sie auf 7134 Meter gut atmen?

Der Sauerstoffgehalt in dieser Höhe beträgt nur noch 35 Prozent. Aufgrund der optimalen Akklimatisation hatte ich allerdings keinerlei Probleme. Alles geht deutlich langsamer vonstatten und eine gewisse Kurzatmigkeit verspürt man vor allem unter Belastung. In über 7000 Metern befindet man sich bereits in einer kritischen Zone, wo der Körper sich selbst verwertet und ein längerer Aufenthalt zum Tod führt. Deshalb wird nur ein temporärer Aufenthalt in solchen Höhen empfohlen.

Was sagt eigentlich Ihre Frau dazu? Auch mit dem Wissen, dass es sein könnte, dass Sie doch irgendwann mal nicht mehr zurückkommen.

Wir haben da beide die Einstellung, dass es jeden Tag auch zu Hause gefährlich ist und wenn wir uns morgens verabschieden, um zur Arbeit zu gehen, wissen wir auch nicht, ob der andere abends nach Hause kommt. Und genauso sehen wir es bei der Tour. Wenn ich unterwegs bin, mache ich nichts, was ich nicht verantworten kann. Und wenn halt irgendwann meine Zeit um sein sollte, dann ist es egal, wo ich gerade bin.

Wie geht es jetzt weiter, gibt es bereits ein neues Ziel?

Die nächsten Wochen gehe ich es erst einmal ruhiger an. Mit meiner Frau verbringe ich ein paar Tage am Meer, also das komplette Kontrastprogramm zum Bergsteigen. Den ein oder anderen Berg habe ich bereits im Visier, sodass ich selber gespannt bin, wo die nächste Expedition hingeht.

Von Kristin Engel