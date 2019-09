Görschlitzer Feuerwehr feiert mit Kuchen und Musik

Görschlitz

Die Freiwillige Feuerwehr Görschlitz feierte am Samstag ihren 85. Geburtstag und hatte zu einem Fest am Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Mit im Boot waren die Mitglieder des Fördervereins Erlebnisdorf und Freiwillige Feuerwehr Görschlitz, die übrigens auch einen Grund zum Feiern haben, denn ihre Vereinsgründung liegt genau 20 Jahre zurück.

Presseler Fichtbergmusikanten spielen auf

So gab es zur besten Kaffeezeit reichlich Kuchen und Torten, und die Original Presseler Fichtbergmusikantensorgten im Festzelt für stimmungsvolle Blasmusik. Hier wurde anschließend zum Seniorentanz und zur vorgerückter Stunde zur Disco mit DJ Kult geladen. Für die Überraschung des Abends waren die Görschlitzer Hexen mit einer märchenhaften Spaßeinlage verantwortlich, und zuvor sorgten die tanzenden Funky’s vom SV Laußig für Unterhaltung.

Die Görschlitzer Feuerwehr feiert 85-jähriges Bestehen. Hier die Fichtbergmusikanten. Quelle: Heike Nyari

Festsitzung im Bürgerhaus

Bereits am Freitagabend war zur Festsitzung ins Bürgerhaus geladen worden. Unter die Gratulanten mischten sich neben Bürgermeister Lothar Schneider und Gemeindewehrleiter Lars Friedel auch mehrere Feuerwehrdelegationen umliegender Gemeinden. In der Görschlitzer Ortsteilwehr sind zur Zeit 19 Kameradinnen und Kameraden aktiv und hinzu kommt eine große Gruppe Alters- und Ehrenkameraden. Außerdem hat das kleine Heidedorf die stärkste Jugendfeuerwehr der Großgemeinde Laußig, denn elf Jungen und sechs Mädchen befinden sich in der Ausbildung.

Die Görschlitzer Feuerwehr feiert 85-jähriges Bestehen. Hier die Kuchenfrauen. Quelle: Heike Nyari

Viele Veranstaltungen im Jahr

Doch auch das Engagement des Fördervereins kann sich sehen lassen. Wie Enrico Pertzsch erzählt, gehen Förderverein und Feuerwehr im Dorf Hand in Hand und stellen allerhand Kulturelles auf die Beine. Dazu zählen laut dem Vorsitzenden neben dem jährlichen Gerätehausfest auch der Kinderfasching, das Osterfeuer, das Kinderfest am Sportplatz, das Hexensteinfest und das Halloweenschnurren. Den gemeinsamen Abschluss im Dorf bildet immer das 1. Advent-Lichterfest am Bürgerhaus.

Von Heike Nyari