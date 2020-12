Graffiti-Schmierereien in Bad Düben – das wird teuer

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Mehrausgaben bei Kita Laußig

Rund 66 000 Euro muss die Gemeinde Laußig mehr für die Kita zahlen, weil die Betriebskosten der Einrichtung der Diakonie höher ausgefallen sind als bei der Haushaltsplanung 2018 veranschlagt. Die Steigerung ist auf die erhöhte Kinderzahl zurückzuführen. Kalkuliert wurde mit 76, tatsächlich sind es 92. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten. Refinanziert wird die Mehrausgabe durch Einsparungen bei Betriebskosten der Awo-Einrichtungen.

Graffiti-Schmierereien in Bad Düben

Im Stadtteil Hammermühle sind in den vergangenen Tagen mehrere Graffiti-Schmierereien aufgetreten. So haben sich Unbekannte unter anderem an den Glascontainern in der Paul-Kaiser-Straße und dem Hauptverteiler-Schrank der Deutschen Glasfaser mit Schriftzügen verewigt. Auch in der Wittenberger Straße gibt es Graffiti wie an der Bushaltestelle am Natursportbad. Die professionelle Reinigung dürfte mehrere Tausend Euro kosten.

Altenpflegeheim: Cafeteria wird größer

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner November-Sitzung den Weg für einen Anbau am Altenpflegeheim der Diakonie Bad Düben in der Gustav-Adolf-Straße geebnet. Geplant ist, die bestehende Cafeteria umzubauen beziehungsweise zu erweitern. Der Ausschuss hat zu diesem Vorhaben sein gemeindliches Einvernehmen erteilt.

Neues HLF: Feuerwehren beraten Ausstattung

Die Feuerwehr Bad Düben bekommt voraussichtlich 2022 ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug 200 (HLF 20), welches das 25 Jahre alte LF16/12 ablösen soll. Stadtteilwehrleiter Christian Noack und Stadtwehrleiter Thomas Haberland nahmen jetzt an einer Baubesprechung mit dem Hersteller des Fahrgestells, dem Aufbauhersteller und dem Planungsbüro teil. Aus Pandemie-Gründen lief all das online ab. Mit an den Schirmen in ihren Orten saßen landkreisweit Vertreter weiterer Wehren, die ebenfalls ein identisches, je 470 000 Euro teures Löschfahrzeug, bestellt haben.

Sechs Städte und Gemeinden, darunter Rackwitz und Wiedemar, hatten in diesem Sommer für die Sammelbestellung einen 20 Prozent höheren Zuschuss im Rahmen der Festbetragsförderung erhalten. Sie profitierten auch von dem besonderen Fördersatz, weil die Fahrzeuge überörtlich zum Einsatz kommen. Landrat Kai Emanuel und Jens Kabisch, Beigeordneter des Landkreises Nordsachsen, verteilten die Bescheide nach und nach. In Bad Düben passierte das in luftiger Höhe. Per Drehleiter ließ sich Kabisch in Höhe des Rathaus-Fensters hieven und überreichte Bürgermeisterin Astrid Münster dort das Papier über 272 000 Euro coronakonform mit Abstand durchs geöffnete Fenster.

Die Gemeinde Doberschütz bekam einen Fördermittelbescheid in Höhe von 201 000 Euro für ein HLF 10 und die Stadt Eilenburg über 168 000 Euro für ein HLF 20. Insgesamt haben acht Städte und Gemeinden in Nordsachsen in diesem Jahr Landesfördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro erhalten.

Stunde der Musik erst wieder 2021

Jetzt bleibt nur die Hoffnung auf ein besseres 2021. Andreas Hammermann, der im Eilenburger Musikverein für die Stunde der Musik tätig ist, bedauert natürlich, dass nach den Konzerten im April und Mai nun auch das zunächst von November auf den 10. Dezember verschobene Konzert mit dem Leipziger Posaunenquartett OPUS4 abgesagt werde musste. „Die Leute sehnen sich nach Kultur, so dass wir selbst bei dem Donnerstag-Termin die zugelassene Zahl von 75 Besuchern erreicht hätten.“

Den Künstlern, so führt er weiter aus, sei inzwischen abgesagt worden. Und da die sieben Konzerte 2021 bereits alle belegt seien, „haben wir mit ihnen einen Termin für 2022 vereinbart“.

Sternstunden finden nicht statt

Die für den 14. Dezember um 16 Uhr geplante Veranstaltung „ Sternstunden zur Weihnachtszeit“ im Bürgerhaus Eilenburg darf aufgrund der geltenden Veranstaltungsverbote nicht stattfinden und wird ersatzlos abgesagt. Das teilte der Veranstalter HC Hainich Concerts GmbH mit. Bereits gekaufte Eintrittskarten können bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Das Geld für die Tickets werde natürlich zurückerstattet, so der Veranstalter.

Anglerverein Eilenburg-Nord sagt Termin ab

Der Angelverein Eilenburg Nord muss seine für den 6. Dezember geplante Mitgliederversammlung und Beitragskassierung für das Sportjahr 2021 wegen der Corona-Pandemie absagen. Nächster Termin für die Beitragskassierung ist für den Samstag, 9. Januar, geplant. Dieser Termin hängt jedoch vom weiteren Pandemieverlauf ab. Bei erneuter Absage informiert der Verein zeitnah.

Gottesdienst als Podcast

Viele Menschen sind in diesen Tagen mit Gottesdienstbesuchen und ihren Aktivitäten zu Recht sehr vorsichtig. Das ist den Kirchgemeinden bewusst, deshalb werden wieder sonntägliche Gottesdienste – als Podcast, ähnlich wie Rundfunkgottesdienste – zum Hören angeboten. Der Rahmen ist gleich, die Predigt wird von Eva Fitschen, Andreas Ohle und Axel Meißner gehalten. Ein Liedblatt zur Verfügung zu stellen, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Solange es die Verordnung erlaubt, werden parallel dazu Präsenzgottesdienste in den Kirchen angeboten. Weiterhin gibt es aus der Mulderegion ab 1. Dezember einen digitalen Adventskalender. All diese Angebote sind erreichbar unter www.evangelische-kirche-bad-dueben.de/news.

