Optimistisch blickt Bowlingbahnbetreiber Christian Herrmann auf die kommenden Monate. Geht es nach ihm, dann will er am 30. April mit dem „Tanz in den Mai“ und der Band Four Roses an seiner Eventlocation im Bad Dübener Körbitzweg den Neustart nach Corona wagen. Und auch für die Zeit danach gibt es schon ambitionierte Pläne. So soll es zur Sommersonnenwende vom 18. bis 20. Juni eine große Beach-Party und am letzten Augustwochenende die Dübener Rocknächte mit viel Live-Musik geben.

Mit dem mobilen Fischladen unterwegs

Doch wer ist der mutige 35-Jährige aus Wellaune, der sich anschickt, der gestandenen Bad Dübener Veranstaltungsszene die Stirn zu bieten? „Ich bin keine Konkurrenz, ich sehe mich als Ergänzung“, sagt Christian Herrmann, der vielen nur unter seinem Kürzel Hermie’s bekannt ist. Darunter betreibt der gelernte Tischler seit vielen Jahren eine Fischräucherei. „Ich bin seit 2009 selbstständiger Baudienstleister“, erzählt er. Da dies aber mehr ein Saisonjob sei, habe er noch etwas für den Winter gesucht.

Über die Hohenprießnitzer Schlossweihnacht sei er auf den Flammlachs gekommen. „Das kam riesig an und ich gründete eine Fischräucherei. Seit 2017 bin ich mit meinem mobilen Fischladen regelmäßig in der Region auf Märkten sowie Stadtfesten, Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen unterwegs. Das läuft sehr gut“, so Herrmann.

Ziel: eine angesagte Eventlocation

Doch damit noch nicht genug. Vor zwei Jahren kam noch die Bad Dübener Bowling- und Kegelbahn im Körbitzweg dazu. Damals kam Herrmann mit Besitzer Bernd Richter ins Gespräch, als er dort für eine Veranstaltung als Caterer gebucht war. Das Angebot, die Anlage zu pachten, schlug Christian Herrmann nicht aus und nach einer Probezeit nahm er das Objekt unter seine Fittiche.

Ehefrau Vivien sowie seine zweijährige Tochter Alice Rose stehen hinter den großen Plänen von Ehemann und Papa Christian Herrmann (von links), der die Bowling- und Kegelbahn im Bad Dübener Körbitzweg zu einer angesagten Eventlocation entwickeln will. Quelle: Steffen Brost

„Ich will mit meiner Frau Vivien daraus eine angesagte Eventlocation machen. Neben der Kegelbahn gibt es hier eine Bowlinganlage, Billard, Tischtennis, Dart sowie Platz für bis zu 150 Personen. Bei mir können Firmenfeiern, Kindergeburtstage, Hochzeiten bis hin zu Familienfeiern oder anderen Sachen stattfinden“, zählt der 35-Jährige auf.

Das Gebäude mit Bowlingbahn und Eventlocation zeigt sich derzeit eingerüstet. Ein Investor montiert eine Photovoltaikanlage auf das Dach. Quelle: Steffen Brost

Nach gutem Start kam Corona

Der Anfang lief gut. Silvester 2019/20 war die Hütte voll. Und viele wollten danach wiederkommen. Die Reservierungsanfragen waren hoch. Doch dann kam Corona ins Spiel. Seitdem ist nichts mehr wie es einmal war. „Die Buchungen liefen gut. Doch seitdem das Coronavirus im Land ist, mussten wir vieles absagen“, erklärt Christian Herrmann. Mit der Soforthilfe vom Staat habe man die Zeit einigermaßen überstehen können. Weitere Hilfen würden aber jetzt dringend benötigt. „Aktuell lebe ich von der Fischräucherei und von meiner 2020 gegründeten Gerüstbaufirma und mache Pläne für die Zeit nach Corona. Irgendwann muss das ja mal vorbei sein. Und dann will ich veranstaltungstechnisch mit an erster Stelle stehen“, blickt Herrmann positiv in die Zukunft.

Kauf der Bowlingbahnen geplant

Dafür will der engagierte Familienvater auch noch das Umfeld der Bowlingbahn im Körbitzweg umkrempeln und dort alles für Veranstaltungen für bis zu 600 Personen schick machen. Wo der junge Mann seine Zukunft sieht, weiß er noch nicht. Aktuell will er sich und seine Familie mit seinem Mix aus Firmen und Gewerken durch die Krise bringen.

Für 2021 hat er zudem noch ein großes Ziel. Dann will er die Hermie’s Bowlingbahnen vom Vorbesitzer abkaufen und weiterentwickeln. „Ich wünsche mir, dass das alles gut geht und ich mir damit etwas für die Zukunft aufbauen kann“, so der 35-Jährige.

