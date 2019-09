Großes Stühlerücken im Laußiger Gemeinderat

Laußig

Im Gemeinderat Laußig gibt es viele neue Gesichter. Neun der 14 Räte sind neu. Bei der konstituierenden Sitzung im Ländlichen Bildungszentrum Laußig gab es zudem bereits noch vor der Vereidigung einen Wechsel. Mike Gröper, der für die SPD das Mandat errungen hatte, verzichtete aus gesundheitlichen Gründen. Für ihn rückt Karsten Leitner nach.

Keine Linke und keine AfD im Parlament

Bei der Wahl im Mai hatten sich in Laußig lediglich 18 Frauen und Männer um die insgesamt 14 Sitze (inklusive Bürgermeister) beworben. Die Kandidaten standen bei drei Parteien und zwei Gruppierungen auf der Liste. Mit 31,8 Prozent, was vier Sitzen entspricht, bekamen die Kandidaten der Freien Wählervereinigung Kossa/Durchwehna/Authausen die meiste Zustimmung. Knapp dahinter folgte die Allgemeine Wählervereinigung mit 27,8 Prozent und ebenfalls vier Sitzen. Drei Sitze gingen mit 18,5 Prozent an die CDU und zwei Sitze an die SPD, deren Kandidaten 16,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die Linke ging mit 5,6 Prozent der Stimmen erstmals leer aus. Glatt durch ging die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters Manfred Otto ( CDU).

Fazit: „Situation ist angespannt“

Auf Anregung von Michael Bolduan (Allgemeine Wählervereinigung) bot Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) an, den Gemeindehaushalt den neuen Räten noch einmal in einer Extrarunde zu erläutern. Die Zusammenfassung lieferte er aber schon mal kurz und knapp: „Die Finanzsituation ist angespannt.“

In der Grundschule wird Parkett aufgearbeitet

Erste Beschlüsse, die Geld kosten, wurden aber dennoch gefasst. So löste der Gemeinderat Aufträge im Wert von insgesamt rund 12 000 Euro aus. Sie betreffen Maler- und Parkettarbeiten in der Grundsschule Authausen. Außerdem gaben sie für weitere 10 000 Euro grünes Licht für die Planung einer Abbiegespur zum Gewerbegebiet Nord (ehemalige Gewächshäuser Laußig). Lothar Schneider hatte zuvor erläutert, dass die Gemeinde ohne diese Spur im Verfahren zur Entwicklung des Gewerbegebietes nicht weiter kommt. „Und es handelt sich dabei um die einzige Fläche im Gemeindegebiet, auf der kein Schutzstatus liegt.“

Von Ilka Fischer