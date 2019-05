Glaucha

Ein Storchenpaar kreist über Oberglaucha, die Wiesen stehen in einem saftigen Grün. Das dürfte Katrin Göring-Eckardt gefallen haben. Mit rund 15 Leuten spazierte die Grünen-Politikerin unter Führung von Landschaftsplaner und Biologe Jan Stegner am Dienstag in das Naturschutzgebiet Vereinigte Mulde bei Glaucha, um sich von der reizvollen Landschaft ein Bild zu machen und um sich die Sorgen der Einwohner auf der einen und der Landwirtschaft auf der anderen Seite anzuhören. Denn es ging um den Hochwasserschutz für die Region – besonders für das 320-Seelen-Dorf Glaucha, das mit einer Bürgerinitiative (BI) hartnäckig dafür kämpft. Und um Interessenskonflikte.

Bürgerinitiative kämpft für Hochwasserschutz

Angelika Richter, Mitglied der BI „HQ100-Schutz für Glaucha“, erzählte der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, welche Schäden die zwei Hochwasser 2002 und 2013 in Glaucha angerichtet haben und dass die BI nach jedem Strohhalm greife, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Zwar sei schon einiges erreicht worden, so Richter, doch das große Ziel, einen HQ100-Schutz für Glaucha zu bekommen, eben nicht. Das Dorf wäre dann vor einem Hochwasser geschützt, wie es statistisch alle 100 Jahre auftreten kann. Derzeit hat das Dorf einen HQ50-Schutz.

Göring-Eckardt von Landschaft begeistert

Göring-Eckardt hörte der BI-Vertreterin aufmerksam zu und fragte nach. Als die 53-jährige Politikerin das Muldeufer erreichte, zeigte sie sich begeistert: „Das ist ja wunderschön. Der Hammer!“ Auch die Glauchaer wissen es zu schätzen, am Rand eines solchen Naturparadieses zu leben. Aber das wollen sie angstfrei – und so ging es vor Ort ans Eingemachte.

Umstrittene Machbarkeitsstudie

Mit dem berühmten Griff nach dem Strohhalm ist ein angedachtes Projekt der Heinz-Sielmann-Stiftung gemeint, das im Kern darauf ausgelegt ist, der Mulde zwischen Eilenburg und Bad Düben mehr natürliche Überschwemmungsbereiche zu geben. Dazu soll eine Studie erarbeitet werden, die aufzeigt, was möglich ist. Die Studie soll ergebnisoffen sein, hat aber schon nach Bekanntwerden im vorigen Jahr die ersten Kritiker auf den Plan gezogen, darunter auch Vertreter der Landwirtschaft, die Flächen in der Muldeaue bewirtschaften. Einer von ihnen ist Tilo Bischoff, Chef der Agrargenossenschaft Hohenprießnitz. Besonders die Auenflächen sind wichtig für seinen Betrieb, weil die gute Erträge bringen. „Wir sind nicht gegen die Machbarkeitsstudie“, betonte er. Und schon gar nicht sei er gegen einen Hochwasserschutz. „Aber wir als Bauern dürfen dann nicht im Regen stehen gelassen werden“, sagte er mit Blick auf Entschädigungszahlungen, für die es derzeit keine Regelung gibt. Landwirt Udo Dietze aus Hohenprießnitz forderte: „Acker soll Acker bleiben, Grünland soll Grünland bleiben. Wir müssen diese Nutzungsarten erhalten.“ Katrin Göring-Eckardt verwies auf die Fördermöglichkeiten – und dass die zugunsten für mehr Landschaftsschutz geändert werden müssten. Dann würden auch die Agrarbetriebe profitieren.

Katrin Göring-Eckart Die gebürtige Thüringerin Katrin Göring-Eckardt ist eines der bekanntesten Gesichter der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Von Oktober 2005 bis Oktober 2013 amtierte sie für die Fraktion als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Bei der Urwahl im November 2012 wählte die grüne Parteibasis sie mit Jürgen Trittin zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl 2013. Seit Oktober 2013 ist sie neben Anton Hofreiter Vorsitzende der Bundestagsfraktion ihrer Partei. Göring-Eckardt war von 2009 bis September 2013 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) und somit Mitglied im Rat der EKD. In der Bundestagswahl 2017 erreichten die Bündnisgrünen mit dem Spitzenduo Göring-Eckardt/ Cem Özdemir das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Angefangen mit der Politik hat die 53-Jährige 1989 beim Demokratischen Aufbruch und fand dann bei Bündnis 90 ihre politische Heimat. „Mir war schnell klar, dass ich diese Mischung aus Freiheit und ökologischer Verantwortung, die Lust auf Debatten nur bei Bündnis 90/Die Grünen finde. Meine Partei duckt sich nicht vor schwierigen Fragen weg und richtet den eigenen Kompass immer wieder klar aus“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Göring-Eckart ist außerdem begeisterte Tänzerin, Joggerin und Schalke-Fan. Sie ist seit 1988 mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Michael Göring verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat. 2017 wurde die Trennung von ihrem Ehemann bekannt. Ihr neuer Partner wurde Thies Gundlach, einer der Vizepräsidenten des Kirchenamtes der EKD.

„Alle sollen Gewinner sein“

Die Ansichten der Bauern kann auch Angelika Richter von der BI verstehen. „Niemand soll der Verlierer, wir alle sollten Gewinner sein“, erklärte sie mit Blick auf die Mulde-Region. Göring-Eckardts Fazit am Ende des Spaziergangs: „ Hochwasserschutz geht nur, wenn sich die Bauern, der Naturschutz und die Behörden zusammentun.“ Sie alle müssten gemeinsam eine Lösung finden.

